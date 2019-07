Fantacalcio 2019-2020 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al Calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...

Calciomercato 2019 - acquisti e cessioni : tutte le trattative : Il Calciomercato entra nel vivo, tra voci di corridoio, sondaggi e colpi ufficiali, ecco tutte le trattative che coinvolgono...

Calciomercato 2019 - acquisti e cessioni : tutte le trattative : Il Calciomercato entra nel vivo, tra voci di corridoio, sondaggi e colpi ufficiali, ecco tutte le trattative che coinvolgono...

Fantacalcio 2019-2020 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al Calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...

Calciomercato 2019 - acquisti e cessioni : tutte le trattative : Il Calciomercato entra nel vivo, tra voci di corridoio, sondaggi e colpi ufficiali, ecco tutte le trattative che coinvolgono...

Calciomercato 2019 - acquisti e cessioni : tutte le trattative : Il Calciomercato entra nel vivo, tra voci di corridoio, sondaggi e colpi ufficiali, ecco tutte le trattative che coinvolgono...

Calciomercato 2019 - tabella acquisti e cessioni : le probabili formazioni e le rose delle 20 squadre : Si è ormai aperta ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019: le 20 squadre di Serie A hanno già iniziato ad annunciare acquisti e cessioni: rose e formazioni tipo cambiano volto, così come gli obiettivi delle società, che vedono avvicinarsi o allontanarsi di continuo i giocatori più graditi ai tecnici. ATALANTA acquisti: Muriel, a (Siviglia, 15 mln); Sportiello, p (Frosinone, fp); Mattiello, d (Bologna, fp); D’Alessandro, c ...

Calciomercato 2019 - tabella acquisti e cessioni : le probabili formazioni e le rose delle 20 squadre : Si è ormai aperta ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019: le 20 squadre di Serie A hanno già iniziato ad annunciare acquisti e cessioni: rose e formazioni tipo cambiano volto, così come gli obiettivi delle società, che vedono avvicinarsi o allontanarsi di continuo i giocatori più graditi ai tecnici. ATALANTA acquisti: Muriel, a (Siviglia, 15 mln); Sportiello, p (Frosinone, fp); Mattiello, d (Bologna, fp); D’Alessandro, c ...

Calciomercato - la sessione 2019 è la fine dei procuratori sportivi post 2015 : il comunicato della Uafa : Sono passati tre giorni dall’apertura del Calciomercato estivo 2019 e la Uafa (associazione dei procuratori sportivi iscritti dal 2015) ha inviato una nuova comunicazione alle Istituzioni statali (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i parlamentari) e sportive (FIFA, UEFA, CONI e FIGC) dove è stato messo in risalto l’incapacità e il menefreghismo di tutti sull’argomento. Parliamo “solo” di circa 1500 ...

Calciomercato Serie A 2019/2020 : tabella acquisti e cessioni Italia : Calciomercato Serie A 2019/2020 – trattative ufficiali alla data odierna : Juventus, Napoli ,Roma, Inter , Milan, Lazio e tutte le squadre della Serie A. ATALANTA acquisti: Luis Muriel (a, 28 anni) 15 milioni, Marco Varnier (d, 21 anni) 9 milioni. cessioni: Andrea Petagna (a, 24 anni), Frank Kessie (22 anni, centrocampista) 24 milioni, […] More

Calciomercato Europeo | Affari e le ultime Trattative di mercato del 24-06-2019 : Mandzukic chiesto dalla Bundesliga, Cancelo e Maguire vicini al City. Promes è ufficialmente dell’Ajax. Le Trattative dei principali club europei.Il Borussia Dortmund sta pensando seriamente a Mario Mandzukic (33). L’attaccante croato ha rinnovato da poco il suo contratto con la Juventus sino al 2021. Il rinforzo in difesa per il Lipsia si chiama Christopher Nkunku (21) che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. La chiusura ...

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 23-06-2019 : Il Manchester United è alla ricerca di un difensore centrale, Kessie nel mirino di tre club di Premier. Le Trattative dei principali club europei.Lo Shanghai Shenshua ha offerto all’Inter 25 milioni di euro per Ivan Perisic (30). Al giocatore sono stati proposti 12 milioni d’ingaggio, ma il croato avrebbe rifiutato preferendo restare a Milano magari aspettando una chiamata dalla Premier League. Nerazzurri che avrebbero definito ...

Trattative Calciomercato Juventus 2019-2020 : tutti gli affari dell’estate : Trattative Calciomercato Juventus 2019-2020: aggiornamento in tempo reale. Aggiornamento al 23/06/2019 Il termometro delle Trattative Calciomercato Juventus in Entrata – temperature che si scaldano per tanti nomi Kieran Trippier: difensore laterale destro, 28 anni, Inghilterra, percentuale di probabilità 25%. Merih Demiral: difensore centrale, 21 anni ,Turchia, percentuale di probabilità 95%. Matthijs De Ligt: difensore centrale, ...

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 22-06-2019 : Clamoroso scambio tra Tottenham e Real Madrid, Bellerin tratta con l’Atletico. Le Trattative dei principali club europei.Il brasiliano del Chelsea, Willian, avrebbe rifiutato una offerta dallo Shanghai Shenhua. Attualmente impegnato con la nazionale verdeoro nella Copa America, avrebbe ricevuto un’offerta di 12 milioni di euro a stagione. E’ guerra tra Yannick Carrasco e il Dalian Yifang. Il giocatore belga è stato multato ...