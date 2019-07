Addio a Rutger Hauer | il replicante di Blade Runner e una delle icone segrete del cinema

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Muore a 75 anni, la notizia è stata data a Variety dal suo agente, che ha detto che il decesso è avvenuto il 19 luglio scorso nella sua casa in Olanda, mentre i funerali si sono svolti oggi. La sua immaginetografica resterà per sempre indissolubilmente legata al ruolo che gli diede una fama istantanea e mondiale, ilRoy Batty didi Ridley Scott (che nel film moriva nel 2019, gli appassionati di coincidenze si scateneranno). Ripercorrendo la biografia e la lunghissima filmografia (prossima ai 200 titoli) dell’attore olandese nato nel 1944 si trova molto altro, soprattutto in un pugno di titoli concentrati negli anni Ottanta, di stile e ispirazione diversa, che ci spingono a dire che con lui scompare unaminori ma determinanti deldi quel decennio, impressa nella memoria e nelle emozioni di chiunque abbia oggi intorno ai ...

