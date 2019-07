Temptation Island 5ª serata | Katia in lacrime per Vittorio | sempre più vicino a Vanessa

Ascolti Tv Lunedì 22 luglio - trionfa Temptation Island con il 23.6% : Ascolti Tv Lunedì 22 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Temptation Island – Canale 5 – 3.661 milioni e 23.6%Amiche da morire – Rai 1 – 2.508 milioni e 13.8%Hawaii Five-0 1aTv + replica – Rai 2 – 1.042 milioni e 5.9%La meccanica delle ombre – Rai 3 – 993 mila e 5.2%The Fast and The Furious Toky Drift – Italia 1 – 983 mila e 5.4%Gone 1a Tv Free – Rete 4 ...

Replica Temptation Island - la 5^ puntata in streaming su MediasetPlay : Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island, il reality che ormai da alcune settimane sta appassionando i telespettatori da casa. L’avventura dei ragazzi all’interno del villaggio sta quasi per terminare e presto arriveranno i falò di confronto per le due coppie rimaste. Per Massimo e Ilaria l’avventura è giunta al termine: i due si sono infatti incontrati per il confronto, ma per scoprire come è andata a finire tra di loro ...

Massimo e la single Elena a luci rosse : il video dello ‘scandalo’ a Temptation Island : Scoppia la passione tra il fidanzato di Ilaria e la tentatrice. Immediato il falò di confronto per la (ex?) coppia

“C’è un problema”. Temptation Island - succede durante il falò di Ilaria e Massimo : il commento della conduttrice : Anche questa edizione di Temptation Island sta per terminare ma non senza colpi di scena, nonostante siano rimaste solo 3 coppie. Lunedì 22 luglio è andata in onda la puntata in cui tutte mostrano ormai segni di cedimento e i fidanzati si apprestano ad andare al cosiddetto falò, il confronto finale dopo 21 giorni trascorsi in villaggi separati. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto, anche se non per intero, il falò di Ilaria Teolis e ...

Sabrina e Nicola/ Alla single Maddalena : 'merito di meglio' - Temptation Island - : Sabrina Martinengo e Nicola Tedde ai ferri corti: lei piange per Giulio, lei pensa a Maddalena e..., Temptation Island 2019,

Gossip Temptation Island : Sabrina e Tedde sorpresi in vacanza in Francia : Come si evolveranno i rapporti all'interno delle tre coppie ancora in gara a Temptation Island? La curiosità è molto alta tra i telespettatori del docu-reality di Canale 5, desiderosi di scoprire se Nicola e Sabrina, Vittorio e Katia, Massimo e Ilaria resteranno insieme dopo il falò di confronto che andrà in onda lunedì 29 luglio. Per sapere gli esiti definitivi sarà necessario attendere ancora qualche giorno, ma nel frattempo una foto ...

Ilaria e Massimo al falò/ "Mi hai ammazzata dentro là" - Temptation Island - : Ilaria e Massimo al falò. Tutto rimandato alla puntata finale di Temptation Island per scoprire come finirà fra i due ragazzi romani

Temptation Island - la puntata del 22 luglio si potrà rivedere sul web e in tv : Torna anche questa settimana su Mediaset il consueto appuntamento settimanale con il reality dei sentimenti, "Temptation Island". Lunedì 22 luglio, infatti, è andata in onda in primetime su Canale 5 la quinta puntata dell'edizione corrente dello show, in cui abbiamo assistito al falò di confronto della coppia formata da Massimo e Ilaria. Per tutti quelli che non hanno potuto seguire la quinta puntata di Temptation Island in diretta su Canale 5, ...

Temptation Island 5ª puntata - sfuriata di Massimo : 'Io a piangere e lei fa i fatti suoi' : Ieri sera, nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2019, che potete rivedere in streaming online su WittyTv.it, c'è stato un colpo di scena clamoroso: il falò finale tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni ha lasciato tutti i telespettatori del famoso programma prodotto interamente da Maria De Filippi, a dir poco senza parole. Le ultime news, infatti, svelano che Ilaria ha chiesto alla redazione di rivedere il suo fidanzato, in quanto ...

Temptation Island : Protagonista Condannato ed Arrestato! : Temptation Island: è arrivata da poco la notizia, confermata, secondo cui un partecipante, che sicuramente tutti ricorderanno è stato arrestato e Condannato al Carcare. Ecco chi è e quali sono le accuse! Si era tanto parlato di lui durante l’edizione di Temptation Island 2017: Alessio Bruno era uscito separato da Valeria Bigella, per poi tornare insieme a lei dopo l’esperienza nel programma. I due si sono detti addio di nuovo dopo ...

«Temptation Island 2019» : il programma ha stancato? : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Le principesse e i pirati, i signorotti e le cucitrici, le amanti e gli ammogliati. Alla settima edizione, Temptation Island si inceppa sullo ...

Temptation Island anticipazioni ultima puntata : colpo di scena per Massimo e Ilaria? : Temptation Island ultima puntata, le anticipazioni: il falò di Massimo e Ilaria Massimo e Ilaria a Temptation Island si lasciano o no? Nell’ultima puntata vedremo i falò di confronto di tutte le coppie, ma la produzione ha deciso di lasciarci col fiato sospeso proprio su Ilaria e Massimo. Il falò di confronto finale fra i […] L'articolo Temptation Island anticipazioni ultima puntata: colpo di scena per Massimo e Ilaria? proviene da ...

Temptation Island - Ilaria non accetta di passare il weekend con il single Javier : La quinta puntata di Temptation Island è iniziata con la coppia formata da Massimo e Ilaria. Se nella quarta puntata a Ilaria sono state mostrate immagini del fidanzato sempre più vicino alla tentatrice Elena, fino al punto di volerla baciare, a Massimo vengono mostrate immagini della fidanzata in esterna con il single Javier, suo padre e suo fratello. Al ritorno al villaggio Massimo si rende conto, parlando con la single Elena, di quanto le ...

Ilaria e Massimo - falò Temptation Island. Lei : “Mi hai ammazzato” : Ilaria Teolis al falò di confronto finale con Massimo: “Mi hai ammazzato!” La quinta puntata di Temptation Island è iniziata con il racconto della coppia Ilaria Teolis e Massimo Colantoni ed è terminata con il loro confronto finale, che è stato – almeno in questa prima parte – molto acceso. Ilaria, infatti, che ha avuto modo di guardare di nuovo negli occhi il suo fidanzato Massimo dopo 21 giorni, ha guardato insieme a ...