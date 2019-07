Raffaele Cantone lascia l’Anac e rientra in magistratura | la lettera di addio

Raffaele Cantone lascia l'Autorità anti-corruzione : "Voglio rientrare in magistratura in questo momento difficile" : L'addio annunciato in una lettera: "Non posso più restare spettatore. L'Anac è un patrimonio per il Paese ma non è apprezzata come dovrebbe". La ministra Bongiorno: "Autorità importante ma serve rapidità, non si può bloccare tutto"