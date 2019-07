Marco Tronchetti Provera in compagnia di una giovane russa | Afef verso le quarte nozze

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) La ex modella tunisinaJnifen ha annunciato da poco le sue imminentie, nel frattempo, il suo ex maritosi consola con la sua nuova compagna. Secondo il settimanale Chi, che pubblicherà le foto sul numero di domani 24 luglio, si tratta di una giovanissima modelladi cui ancora resta sconosciuto il nome. Tra l'imprenditore e lasembra ci sia una forte alchimia nonostante la differenza d'età. Dalle foto traspare una profonda intesa, sarà lei la donna della sua vita? Una nuova vita per il manager di Pirelli Dopo il divorzio dalla moglie, l'amministratore delegato di Pirelli è stato paparazzato per la prima volta con un'altra donna. Il 71enne ha trascorso indella ragazza qualche giorno in Sardegna per una romantica e rilassante gita in barca. Grazie alle coccole tra i due, aè finalmente tornato il ...

BlitzQuotidiano : Marco Tronchetti Provera addio, Afef Jnifen si risposa con Alessandro Dal Bono - GiovanniCalcara : Marco Tronchetti Provera si consola dopo Afef: paparazzato così con la giovanissima modella russa - edmlmd : LHB NEWS - Marco Tronchetti Provera in Sardegna fra le braccia di una modella Russa - -