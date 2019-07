Lago di Garda | skipper cade dalla barca a vela mentre accompagna due ipovedenti | disperso

La campionessa Federica Brignone ripulisce il Lago di Garda : Dalla neve ai fondali di un lago. La campionessa olimpica Federica Brignone ha tolto la tuta da sci e indossato la muta per un giornata speciale organizzata da Gardaland SEA LIFE Aquarium, per ripulire i fondali del lago di Garda, in nome della responsabilità ambientale. La sciatrice si è immersa nelle acque del lago dove, con l'aiuto di alcuni subacquei esperti, ha realizzato una simbolica staffetta di pulizia, raccogliendo vari oggetti ...

Skipper disperso nel Lago di Garda - ricerche in corso : In corso nelle acque del lago di Garda, a Moniga, le ricerche dello Skipper Claudio Valle: l’istruttore di vela della Fraglia Desenzano ed ex militare dell’Aeronautica, è disperso da ieri pomeriggio dopo essere caduto da una barca a vela mentre accompagnava un gruppo di non vedenti. L'articolo Skipper disperso nel lago di Garda, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.

Scivola dalla barca e scompare nel Lago di Garda : Milano, 21 lug. (AdnKronos) - E' caduto dalla barca, scomparendo nelle acque del Lago di Garda, all'altezza di Monica del Garda. I compagni del velista, due non vedenti, rimasti soli sono stati soccorsi da una barca di passaggio che hanno notate le richieste d'aiuto. Intense le ricerche, coordinate

Veneto : Legambiente - per Lago di Garda solo un punto su sei fuori dai limiti : Verona, 15 lug. (AdnKronos) - Su sei punti monitorati, uno solo è risultato inquinato. È questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell'arrivo sulla sponda veneta del Lago di Garda della camp

Veneto : Legambiente - per Lago di Garda solo un punto su sei fuori dai limiti (2) : (AdnKronos) - In questi giorni sono stati sei i punti campionati sul Lago di Garda, lungo la costa veneta. Il solo punto risultato “inquinato”, secondo i parametri di Goletta dei Laghi, è quello a Castelnuovo del Garda, nella località Ronchi. Il punto del rilevamento è stata la foce del Rio Dugale d

Il ‘Dama’ con Sara Croce sembra fare sul serio : pizzicati sul Lago di Garda : Andrea Damante da quando ha archiviato la relazione con Giulia De Lellis, è stato pizzicato con diverse ragazze. Questa volta però il giovane veronese sembra fare sul serio con Sara Croce. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra essersi ripreso dopo l’addio all’influencer romana. Il Dama e l’ex Madre Natura passano sempre più tempo insieme. Ultimamente Andrea e Sara sono stati beccati in una nota discoteca sul lago di Garda. I due sono apparsi ...

E-Way - Sul Lago di Garda il car sharing con le Renault Zoe : A partire dal prossimo mese di agosto, la Garda Uno darà il via al progetto di car sharing E-Way a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia. Sarà possibile noleggiare otto Renault Zoe, a cui in seguito si aggiungeranno altrettanti scooter elettrici e un van elettrico per disabili: sono previste quattro stazioni a Desenzano, Padenghe, Salò e Peschiera.Energia da fonti rinnovabili, punti di ricarica già presenti. I veicoli sono alimentati ...

È successo in TV - 26 giugno 2007 : Dal Lago di Garda...Stasera mi butto (VIDEO) : Nasce nell'estate 1990 come programma d'intrattenimento di Rai 2 nella quale aspiranti comici provano a sfondare nel mondo della televisione proponendo sketch divertenti e battute ironiche che strizzano l'occhio al più comune cabaret: Stasera mi butto.Mai titolo fu più azzeccato dato che dei tanti partecipanti, alcuni di loro oggi sono affermati artisti del piccolo schermo e non solo. Giusto per citarne alcuni Max Giusti, Gianna ...

Lago di Garda - caccia biosonico dell'aeronautica intercetta Boeing della Lauda Air : terrore ad alta quota : terrore nel cielo sopra il Lago di Garda, dove un aereo non rispondeva più ai richiami delle torri di controllo italiane: come conseguenza, si è alzato in volo un caccia biosonico F-2000 Eurofighter dell'aeronautica Miliare, che era schierato presso la base di Istrana, provincia di Treviso. L'interv

La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del Lago di Garda : La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda – La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda. A rivelarlo, studi dell’Università di Trento e dell’Università di Utrecht coordinati rispettivamente da Marco Toffolon e Henk Dijkstra, pubblicati su Scientific Reports. Ad attivare questo benefico processo venti, che si incanalano sulle acque del lungo e profondo ...

