Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Andrea Conti Primo bilancio dell’artista sul tour evento che si sta svolgendo sulle più grandi spiagge italiane. Non contento, Lorenzosta già pensandoprossima edizione. Nel frattempo la data di Albenga è stata annullata “per l’erosione della spiaggia" Dal 6 luglio fino ad agosto (gran finale il 31 a ViareggioSpiaggia del Muraglione) Lorenzoè in tour con la grande festa in spiaggia “”. Un esperimento unico nel suo genere in Italia che, un po’ come tutte le cose nuove, ha attirato non poche polemiche da parte degli ambientalisti. La produzione ha sempre dato tutte le rassicurazioni del caso, sul fatto che le spiaggia fosse salvaguardata e rispettata dall’inizioe anche dopo il concerto. Intanto la data prevista ad Albenga, il 27 luglio, è stata annullata. Il motivo, come riportato da un comunicato dell’organizzazione ...

Italia_Notizie : Jovanotti: 'Se arrivo alla fine del Jova Beach Party è un miracolo' - IlContiAndrea : Jovanotti: 'Se arrivo alla fine del Jova Beach Party è un miracolo'. Primo bilancio dell’artista sul tour evento ch… - SardiniaPost : Olbia si prepara alla grande festa del JovaBeachParty. Il Comune lavora per l'accoglienza con navette per le miglia… -