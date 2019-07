Cade in uno stagno e va in coma Bimbo di 2 anni salvato al Meyer

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Rosa Scognamiglio Un bambino umbro, di duein unoe finisce in. Lo salvano i medici dell'Ospedale Pediatricodi Firenze ricorrendo alla procedura dell'Ecmo.nelloe finisce in. Un bambino di dueha rischiato di morire per annegamento a seguito di una malaugurata caduta in un pantano. A salvargli la vita, sono stati i medici dell'Ospedale Pediatricodi Firenze che, mediante una particolare tecnica di ossigenazione extracorporea, sono riusciti a scongiurare il peggio. Stava giocando accanto ad unquando ha perso l'equilibrio e ci è finito dentro. È iniziata così la tragica disavventura di un bambino umbro che, qualche settimana fa, ha rischiato di morire per annegamento. Durante il tonfo, i suoi polmoni hanno inglobato tantissima acqua, troppa per consentire ad una creautura così piccola di reagire. In men che non ...

