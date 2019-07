Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 23 luglio 2019) Si è svolto aildiper allenatore. Ilè stato organizzato dall’Asd Jiu-Jitsu Metodo Bianchi di Chivasso

quotidianodirg : A Modica corso di formazione per allenatori JiuCando - palermo24h : Il corso di formazione per allenatore JiuCando ospitato a Modica dall’Eragon - palermo24h : Il corso di formazione per allenatore JiuCando ospitato a Modica dall’Eragon sotto l’egida del Csen di Ragusa -