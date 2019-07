Serena Grandi mi piacerebbe entrare in politica

Serena Grandi : "Farei volentieri politica. Tinto Brass un gentiluomo - Claudia Koll ipocrita" : Serena Grandi non esclude un ingresso in politica: “Lo farei volentieri occupandomi del sociale”, confessa l’attrice in un’intervista a Libero. “Ho votato Salvini e ho fiducia in lui, spero non mi deluda. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro paese e ne avevamo bisogno. Riacquistare la nostra dignità di popolo, Salvini sta lavorando su questo”.La Grandi parla anche di Tinto Brass al quale riserva solo elogi e ...

Serena Grandi sta con Matteo Salvini : "La dignità di un popolo. Io in politica?" - schiaffo alla sinistra : Cerco Serena Grandi per qualche giorno ma il telefono spesso risulta staccato. Provo con dei messaggi e Serena con la solita gentilezza mi risponde «sono in un posto dove non prende bene il telefono». Il giorno seguente ci diamo un appuntamento telefonico per la nostra intervista. «Sono in campagna

Serena Grandi : Ho votato Lega. Salvini dà dignità all'Italia : L’attrice, intervistata da “Libero”, rivela il suo interesse per la politica e ammette di dovere tutto a Tinto Brass, mentre bolla la collega Claudia Koll come “ingrata”. “Ho votato Salvini e ho fiducia in lui e spero non mi deluda. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro Paese e ne avevamo bisogno”: così Serena Grandi ammette senza peli sulla lingua la sua ritrovata passione politica. L’attrice, 61 anni, ha ...

La rivelazione di Serena Grandi : "Perseguitata dal mio ex compagno" - : Carlo Lanna Serena Grandi affida ai social il suo sfogo personale racconto quello che sta subendo a causa di un ex compagno troppo invadente che non accetta la fine della relazione con la showgirl È con una foto pubblicata sul suo profilo Instgram che Serena Grandi torna a parlare del suo ex compagno. A più di un anno dalla fine della loro relazione, l’uomo continua a perseguitare la showgirl con chiamate anonime nel cuore notte e, ...

Serena Grandi - la confessione shock : "Perseguitata dal mio ex - ha provato a entrare in casa" : Sui social il lungo sfogo dell'attrice dopo mesi di inferno e l'appello a non far cadere nel vuoto le sue parole

Serena Grandi sui social fa una richiesta d’aiuto : L’attrice Serena Grandi aveva già fatto sapere di essere infastidita dalle pressione del suo ex, ma ora complice lo screenshot dello schermo del suo telefonino con numerose chiamate perse, ha utilizzo il suo account “Instagram” per far conoscere la situazione. All’attrice arrivano continue chiamate: “Oggi ho deciso di tralasciare la mia educazione e il mio estremo senso di privacy – ha scritto sul social – perché sento la necessità di ...

Serena Grandi - sfogo social contro l'ex : «Telefonate continue per farmi impazzire» : Un lungo sfogo social da parte di Serena Grandi nei confronti del suo ex. Serena aveva già fatto sapere di essere infastidita dalle pressione del suo ex, ma ora complice lo screenshot dello...

Serena Grandi contro il suo ex compagno : "Costretta a spegnere il telefono - ha cercato anche di entrare a casa mia" : Non è la prima volta che Serena Grandi parla del suo ex compagno, sottolineandone i comportamenti persecutori a causa dei quali l'attrice bolognese ha perso la serenità e la tranquillità (ricordiamo, tra l'altro, che la Grandi è alle prese anche con seri problemi di salute).Giunta nuovamente allo sfinimento, Serena Grandi ha condiviso un lungo post sui social contro l'ex compagno, aggiungendo anche uno screenshot che mostra l'elevato numero ...

Serena Grandi si scaglia contro il suo ex compagno - : Alessandro Pagliuca Serena Grandi si scaglia contro il suo ex: le sue accuse sono pesantissime affermando che lei riceve telefonate mirate a farla impazzire E’ un grido d’aiuto quello che traspare dalle parole di Serena Grandi, impresse nel suo ultimo post su Instagram. L’attrice, premio Oscar per il film di Paolo Sorrentino "La Grande Bellezza", sta vivendo un momento di grande tensione a causa di una relazione che non si è conclusa ...

Lo Sfogo di Serena Grandi - Perseguitata Dal Suo Ex! : Un’altra donna famosa denuncia di essere vittima di uno stalker: Serena Grandi ha rotto da tempo con il suo ex, ma lui continua a non darle tregua. Ecco le dure parole di Sfogo dell’attrice! Serena Grandi vittima di uno stalker? L’attrice romagnola che di recente abbiamo rivisto anche il tv come concorrente del Grande Fratello Vip 2, ha raccontato più volte la sofferta separazione dal suo ultimo compagno. Ma ora ha deciso di ...

Serena Grandi : Il mio ex ha cercato di entrare in casa mia - chiamate mirate a farmi impazzire : Serena Grandi accusa il suo ex compagno di averle reso la vita difficile. L’attrice sostiene che l’uomo in questione le telefoni diverse volte al giorno, al punto da costringerla a spegnere il cellulare per non essere importunata. Serena racconta di essere stata costretta più volte a spegnere il telefono per non essere raggiunta. Questa pratica, però, la metterebbe nella condizione di isolarsi dall’esterno, un fatto problematico soprattutto se ...

Serena Grandi - lo sfogo contro l’ex compagno e la richiesta di aiuto : Una denuncia e una disperata richiesta di aiuto: ecco cosa c’è nel post pubblicato su Instagram da Serena Grandi. Dopo mesi di sofferenza, l’ex gieffina ha finalmente deciso di condividere con il pubblico uno sfogo contro l’ex compagno, che la perseguita dal giorno della loro rottura. A nulla sono valse le continue dichiarazioni pubbliche contro le molestie insistenti di Luca Iacomoni, tanto meno le denunce fatte alle forze ...