Parole dure contro Rabiot | “Vi dico perchè è andato alla Juventus”

Le dure Parole di Di Maio sulla presenza di Siri all'incontro con le parti sociali : Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha commentato con parole durissime, su Facebook, la presenza di Armando Siri, chiamato da Matteo Salvini come consigliere economico della Lega, all'incontro tra il ministro dell'interno e le parti sociali: "Per quanto riguarda la partecipazione dei sindacati al tavolo con Siri affar loro. Se vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : le dure Parole di Fariba Tehrani : Fariba Tehrani rompe il silenzio su Giulia Salemi e Francesco Monte Francesco Monte e Giulia Salemi, come sapranno tutti a menadito, si sono lasciati. Lui, oltretutto, in base agli ultimi gossip circolati in rete, pare abbia già voltato pagina, iniziando a frequentare un’altra ragazza. Ma non è finita qua perchè anche Fariba Tehrani ha voluto dire la sua su tutta questa faccenda in un’intervista rilasciata al settimanale Spy. Cosa ha ...

Carlo Freccero difende Rai2 dopo le dure Parole di Adriana Volpe : Carlo Freccero difende Rai2 dopo le parole al vetriolo di Adriana Volpe: il direttore si difende dopo lo sfogo fiume della conduttrice Nelle scorse ore Adriana Volpe, via social, ha scritto parole al vetriolo sull’impronta data a Rai2 dal direttore Carlo Freccero. Lo sfogo è arrivato dopo che si è diffusa la notizia che Mezzogiorno […] L'articolo Carlo Freccero difende Rai2 dopo le dure parole di Adriana Volpe proviene da Gossip e Tv.