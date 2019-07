Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019) Il premier Giuseppesi dichiara "disponibile" a incontrare i governatori di Lombardia e Veneto in vista del varo della legge sull'autonomia, anche prima di portare la bozza finale in Consiglio dei Ministri, "in modo da poterli tenere compiutamente aggiornati". In uno dei passaggi della lettera aperta sul "Corriere della Sera" ai cittadini lombardi e veneti,chiede allo stesso tempo "rispetto" per il lavoro che sta compiendo assieme ai suoi ministri e quindi ad evitare dichiarazioni "che scadono nell'insulto" e che sono "inaccettabili".ha lanciato un appello ai cittadini lombardi e veneti: "Avremo un, che verrà incontro alle vostre richieste e, nelmpocompatibile con il disegno costituzionale". Ciò detto, il premier osserva che "le polemiche e le ultime dichiarazioni stanno però compromettendo questi ultimi ...

Agenzia_Italia : Conte assicura che il testo sulle #autonomie sarà 'serio e credibile' - FioreVsf : #20luglio Conte ci assicura che sta lavorando. Mamma diceva che se stai sempre a dire che lavori e perchè non si nota. - ale74ru : RT @angcent: Ancora problemi per chi assicura un'auto a #Napoli. Oltre ai costi altissimi dell'#RCA anche per gli automobilisti virtuosi ch… -