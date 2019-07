Oggi la partenza dell’astronauta Luca Parmitano | tutto sulla Missione Beyond | la diretta

Luca Parmitano è pronto per la Missione Beyond : Oggi la partenza da Baikonur - direzione Stazione Spaziale Internazionale [INFOGRAFICA] : “Quello che facciamo sulla Stazione Spaziale Internazionale è per la Terra, per l’umanità. Lavorare sull’avamposto orbitale è l’unico modo per capire di quali conoscenze scientifiche e di quali tecnologie abbiamo bisogno per poterci spingere oltre”, sostiene Luca Parmitano. E “Oltre” (in inglese “Beyond”) è il nome della Missione per la quale partirà oggi, 20 luglio, alle 18:28 (ora italiana) da Baikonur, in Kazakistan. Sarà la seconda Missione ...