Ospedaletti | Non chiedete favori e il sindaco appende un cartello in ufficio

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli Ildi(Imperia), Daniele Cimiotti, ha affisso unnel proprio, nel quale avverte i cittadini che non saranno concessi, ribandendo che in presenza di un diritto questo sarà rispettato, senza corsie preferenziali Patti chiari e amicizia lunga. A volte bisogna comportarsi così nella vita e lo ha capito pure Daniele Cimiotti (indipendente di area centrodestra), neo elettodi, piccola località balneare della provincia di Imperia, che nei giorni scorsi ha affisso unall’interno del propriocon su scritto: “Non chiedere. Se avete un diritto vi sarà garantito. Se avete un dovere dovete rispettarlo”. A buon intenditore, dunque, poche parole. “Non ho mai ricevuto alcuna richiesta strana - avverte il primo cittadino - ma ho soltanto affisso questo, in via precauzionale, ...