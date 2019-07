MotoGp – Jarvis crudissimo | le dure affermazioni su Valentino Rossi | “con tutto il

sportfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) Linsincero e crudo: le parole del direttore Yamaha non saranno apprezzate dai tifosi diSituazione complicata in casa Yamaha: il team di Iwata non ha ancora trovato le soluzioni ai problemi che attanaglianoe Maverick Vinales, un giorno al top, il giorno dopo nel baratro più profondo. Una stagione di alti e bassi per la Yamaha, consapevole delle sue problematiche: “non siamo ancora all’altezza di Ducati e Honda. In alcune piste la nostra moto non espone i suoi punti deboli, dunque su quei tracciati non andiamo male, ma abbiamo ancora molta strada da fare. In inverno c’è stata una ristrutturazione dell’organizzazione del reparto tecnico in Giappone. Ora stiamo iniziando a ottenere i frutti di questi cambiamenti. Abbiamo anche modificato il nostro modo di lavorare nella nostra sede europea. Anche in Giappone, ora, sono ...

