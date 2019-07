Monopattini elettrici | cominciate a temerli?

Mytaxi vara la super app dei trasporti : a bordo anche i Monopattini elettrici : Taxi (crediti: ufficio stampa Mytaxi) Campagne ambientali, innovazioni percepite come di rottura, tecnologie abilitanti stanno cambiando profondamente i connotati della mobilità. A guidare la partita, il disincentivo a utilizzare l’auto privata per spostarsi. Negli anni si sono quindi susseguite una serie di nuove soluzioni per spostarsi, capitanate dalla parola “condivisione”. Auto, moto, bici. Ora il trend a livello mondiale di un ...

Helbiz - Circ - Lime : un confronto tra i Monopattini elettrici in sharing a Milano : Il panorama italiano legato alla micromobilità è in fermento dopo il via libera ufficiale del ministero dei Trasporti alla sperimentazione su strada di monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard. Le regole definitive per la Circolazione saranno redatte al termine di questa prima fase di test, ma nel frattempo i diversi servizi di sharing hanno incominciato ufficialmente a progettare il proprio sbarco in Italia. A partire, come spesso ...

Xiaomi : nuovi auricolari senza fili - smart band e Monopattini elettrici : La presentazione del nuovo smartphone Mi 9T di Xiaomi, come da tradizione per l’azienda è stata anche l’occasione per svelare una serie d’interessanti accessori e prodotti correlati, o per dirla nel linguaggio del brand: “dispositivi connessi all’ecosistema IOT”. La prima sopresa è smart band 4 (34,99 euro, dal 26 giugno), il braccialetto connesso che nella nuova versione vanta un display a colori amoled e un’autonomia (dichiarata) di 20 ore, ...

Ebike - hoverboard e Monopattini elettrici : la mobilità ECO è realtà : Nilox Doc e-bike X1hoverboard Smart BalanceSegway MiniliteVivobike E-Scooter S1Peugeot Cycles eLC01Nilox Doc LightNilox Doc SkateMi Electric Scooter di XiaomiMonopattino elettrico Micro MerlinHover-X, hoverboardVivobike E-scooter S3Vivobike City Bike VC26Ghoverboard Gosmart 6,5"Monowheel Segway One S2 Bigben Force Moov Suprem 6400Ninebot by Segway E +Taurus E-bike È donnaE-skate segway Drift W1 Askoll eB4 Ebike, hoverboard e monopattini ...

Monopattini elettrici - via libera alla micro-mobilità. Ma non è solo un problema di regole : E’ passato ovviamente un po’ sotto silenzio, nel pieno di bufere politiche di ben altra portata, il nuovo decreto sulla micro-mobilità del ministro Toninelli, che di fatto autorizza in via provvisoria la circolazione dei Monopattini elettrici (e dei vari con ruote solo anteriori, come segway, monowheel e hoverboard), imponendo la velocità sui marciapiedi di massimo 6 km l’ora, il giubbotto catarifrangente con il buio e la ...

Chi porterà i Monopattini elettrici sulle strade italiane : Ora che il decreto legislativo ha fatto scattare il semaforo verde per monopattini elettrici e hoverboard, sono diverse le aziende, già presenti all'estero, che punteranno al mercato italiano. Abbiamo sentito Matteo Corasiniti, Director of Operation di quella che, da oggi, passa a chiamarsi Circ (era Flash). I particolari dei cambiamenti del brand li lasciamo direttamente a lui. E' finalmente finita l'attesa per poter ...

Aree pedonali e non solo - Monopattini elettrici in città - ok del governo : Parte la sperimentazione nelle città italiane di hoverboard, segway, Monopattini elettrici e monowheel. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto che, finalmente, attua la norma prevista dalla legge di Bilancio per il 2019, entrata in vigore l1 gennaio scorso e che, come spesso accade in Italia, non solo colma un vuoto normativo, ma disciplina la realtà in alcune Aree urbane, Roma e Milano su ...

Micromobilità - via libera alla sperimentazione dei Monopattini elettrici : monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard potrebbero presto diventare a tutti gli effetti i nuovi protagonisti della mobilità cittadina. Proprio in queste ore il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha sciolto le riserve e firmato il tanto atteso decreto sulla Micromobilità, che consentirà di avviare a tutti gli effetti le sperimentazioni di questi mezzi di trasporto alternativi, con l’obiettivo di arrivare al più presto a ...

Ambiente : Torino sperimenterà i Monopattini elettrici : Fra qualche mese Torino sperimenterà i monopattini elettrici. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino spiegando che “questa mattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha firmato il decreto micromobilità, grazie al quale potranno partire le sperimentazioni relative alla micromobilità, di cui fanno parte proprio i monopattini”. Sulla sua pagina internet Appendino spiega che “ad oggi il problema e’ che questo ...

Micromobilità – Monopattini elettrici : anche BMW entra nel mondo degli e-scooter : anche il colosso tedesco BMW entra a gamba tesa nel mondo degli e-scooter e lo fa con un perfetto compagno per il trasporto quotidiano intelligente Una nuova tendenza sta invadendo il mondo della mobilità elettrica: gli e-scooter. A detta di molti, sembra essere la forma di trasporto quotidiano più intelligente, zeppa di vantaggi e povera di controindicazioni, proprio per questo anche BMW Lifestyle ha deciso di ampliare la sua gamma ...