ATP Umago – Travaglia si ferma ai quarti di finale | Balazs trionfa in tre set

Tennis - ATP Umago 2019 : risultati di giovedì 18 luglio. Bedene-Lajovic e Bagnis-Caruso i quarti di finale della parte bassa del tabellone : Oltre ai due incontri che hanno visti impegnati i due nostri portacolori Salvatore Caruso e Jannik Sinner, sulla terra rossa di Umago si è completato il programma dei match di secondo turno. La cronaca del match di Salvatore Caruso – La cronaca del match di Jannik Sinner Tutti gli incontri odierni erano nella parte bassa del tabellone dell’ATP 250 sulla terra rossa croata. Lo sloveno Aljaz Bedene, contro il quale Sinner ha ceduto con onore ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Jannik Sinner deve arrendersi ad Aljaz Bedene. L’azzurrino perde in due set nel secondo turno : Termina al secondo turno l’avventura del nostro Jannik Sinner nell’ATP di Umago (Croazia). Il n.209 ATP è stato sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene (n.87 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in 1 ore e 48 minuti di partita. Un match, tutto sommato, ben giocato da Sinner a cui però è mancata la dovuta concretezza nelle parte break costruite. Con questo risultato Bedene accede ai quarti di finale dove affronterà la testa di ...

LIVE Sinner-Bedene 6-7 3-6 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : l’altoatesino cede onorevolmente in due set allo sloveno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00-04 Finisce qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buonanotte a tutti! 00.02 Bella vittoria d’esperienza dello sloveno che si fa un bel regalo di compleanno per il suoi 30 anni. Sinner forse un po’ condizionato dal problema al ginocchio nel secondo set ma ha comunque giocato un gran match. 6-3 Bedene che chiude con un’altra prima vincente! A-40 Ace di Bedene, ...

ATP Umago – Caurso ai quarti di finale : battuto il padrone di casa Coric in tre set : Caruso sorride in Croazia: staccato il passo per i quarti di finale del torneo ATP di Umago Salvatore Caruso prosegue al torneo ATP di Umago: l’azzurro stacca il pass per i quarti di finale del torneo in corso nella città croata. Il tennista azzurro, numero 125 del mondo ha mandato al tappeto il padrone di casa Coric, dopo un’ora e 45 minuti di gioco. Il match è terminato col punteggio di 6-2, 3-6,6-1. Al prossimo turno Caruso ...

