Spazio | la missione Beyond di Luca Parmitano ci avvicina alla Luna

Spazio - India : il lancio missione lunare Chandrayaan-2 in programma il 22 luglio : La seconda missione di esplorazione lunare dell’India, Chandrayaan-2, è stata riprogrammata il 22 luglio, alle 02:43 ora locale, dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh: lo ha annunciato via Twitter l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, ...

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 l’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...

Spazio - India : missione lunare rinviata per problema tecnico : L’India ha sospeso a meno di un’ora dalla partenza il lancio della missione lunare per un problema tecnico: lo ha annunciato l’agenzia spaziale Isro. “Un problema tecnico è stato osservato nel veicolo di lancio a un’ora prima del lancio. Come misura di abbondante precauzione, il lancio di Chandrayaan 2 è stato fermato per oggi. Una data di lancio rivista sarà annunciata in seguito“, ha precisato ...

Spazio - l’India torna sulla Luna : oggi il lancio della missione “Chandrayaan 2” : Conto alla rovescia per la missione Chandrayaan 2, destinata a portare l’India per la seconda volta sulla Luna. Tutto al momento sembra procedere secondo programma e la sonda attende il momento del lancio, previsto alle 23,21 italiane con il veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III dalla base Satish Dhawan, sulla costa sudorientale del Paese. Costata 142 milioni di dollari e organizzata dall’agenzia spaziale indiana Isro ...

Spazio - l’India sogna la Luna : lancia una missione con una sonda low cost : Il 15 luglio l’India lancerà la sua seconda missione Lunare con l’obiettivo di diventare la 4ª nazione a portare una sonda sul satellite, un grande passo per il suo programma spaziale. L’agenzia spaziale indiana Isro ha in programma di lanciare alle 02:51 locali di lunedì (23:21 di domenica in Italia) la missione Chandrayaan-2 dalla base di Sriharikota, nel sud-est del Paese. New Delhi ha speso 140 milioni di dollari e prevede ...

Spazio - Parmitano pronto al lancio per la missione Beyond : “l’Aeronautica Militare è con te” : Nel tardo pomeriggio di oggi 10 luglio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso si è congratulato con il Colonnello Luca Parmitano prima dell’inizio della missione “Beyond” sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il Generale Rosso si è congratulato per l’incarico di Comandante della Stazione Spaziale che l’Astronauta italiano, che ora si trova in quarantena presso la città delle stelle di ...

Missione Beyond - cosa farà Parmitano nello Spazio : (foto: Esa/Nasa) Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sta per partire. Con Beyond passerà più di sei mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), svolgendo una miriade di esperimenti e attività di manutenzione (qui il podcast appena lanciato dall’Esa dedicato alla sua Missione). E partecipando anche a prime volte destinate a entrare negli annali dell’esplorazione spaziale. Ma ...

Stromboli - il pensiero di Parmitano in partenza per lo Spazio con la missione Beyond : “sono vicino ai miei concittadini” : “Sono molto vicino ai familiari e agli amici della vittima. Mi spiace di sentire questa notizia. Avendo ancora tutta la famiglia che vive sotto l’Etna che è costantemente in eruzione, capisco quanto amore ci possa essere per la propria terra per accettare il rischio di vivere vicino a un vulcano. Spero che la situazione venga ripristinata al più presto nelle condizioni più sicure per tutti gli altri e chiaramente mando il mio saluto ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano in quarantena - manca poco alla missione Beyond : Il 28 giugno inizierà la quarantena per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano: tra 2 giorni entrerà nella fase di semi-isolamento che segna il primo passo verso la missione Beyond, che lo vedrà al comando della Stazione Spaziale Internazionale. La fase di isolamento vera e propria inizierà il 3 luglio, quando l’equipaggio si trasferirà in Kazakistan, nella base di lancio russa dalla quale il 20 luglio partirà la Soyuz ...

Spazio : la missione “Comet Interceptor” intercetterà una cometa in transito vicino alla Terra : L’Agenzia Spaziale Europea ha selezionato la missione “Comet Interceptor“, il cui obiettivo è intercettare una cometa o un altro oggetto che si troverà a “sfiorare” la Terra. Il lancio di “Comet Interceptor” è previsto nel 2028, come parte del programma ESA “Visione Cosmica 2015-2025”. La sonda stazionerà a circa 1,5 milioni di km dietro la Terra rispetto al Sole, nel punto di Lagrange L2: ...

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...

Spazio - “Apollo 11 - impronta dell’umanita” : a Torino una grande mostra sulla missione che ha portato l’uomo sulla Luna : La missione spaziale Apollo 11 che porto’ i primi uomini sulla Luna – Neil Armstrong e Buzz Aldrin – e’ al centro di una mostra che si inaugura domani nella Sala Mostre del Palazzo della Regione, in piazza Castello a Torino: ‘Apollo 11: l’impronta dell’umanita”, organizzata da mezzo secolo dalla conquista della Luna, avvenuta il 20 luglio 1969. I due astronauti americani trascorsero oltre due ore ...

Missione Spazio Reloaded : i segreti dell’addestramento degli astronauti : “Senza paura – Il lungo percorso dell’addestramento” è il titolo della sesta puntata di “Missione Spazio Reloaded”. Domenica 16 giugno, alle ore 13.45, Linda Raimondo (@astro_Linda) conduce una nuova entusiasmante puntata dedicata alle missioni spaziali e che vede protagonisti gli astronauti italiani, tra cui Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Per diventare un astronauta occorrono anni di studio e di addestramento. Studio di molte materie ...

Spazio - ricerca ed esplorazione sottomarina : Samantha Cristoforetti comandante della missione Neemo23 : Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, è il comandante della missione internazionale di ricerca ed esplorazione sottomarina Neemo23 (NASA Extreme Environment Mission Operations) della durata di 10 giorni (dal 10 al 20 giugno 2019), nell’Oceano Atlantico. Cristoforetti è a capo di una squadra di 4 “acquanauti” che vive e lavora ...