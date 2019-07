Matteo Renzi | L' idea di un' alleanza con i Cinque Stelle non è un colpo di genio | è

Matteo Salvini - il sospetto : "Un asse nuovo". Dietro Ursula - il complotto anti-Lega di Di Maio - Renzi e Macron : Il retroscena segreto sul "no" della Lega a Ursula Von der Leyen, dopo giorni di trattative e aperture fino al martedì mattina, a poche ore dal voto a Strasburgo, lo fornisce il Messaggero, riportando il durissimo sfogo di Matteo Salvini: "Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifa

Fondi russi a Lega - Matteo Renzi contro Salvini : “È una cosa enorme - è alto tradimento” : Il senatore Pd Matteo Renzi attacca il governo, e in particolare i due vicepremier, dopo il caso russia e dopo la vicenda Alitalia: "In un Paese normale quello che è accaduto in questa settimana avrebbe immediatamente portato alle dimissioni del Governo", ha scritto nella sua enews.Continua a leggere

Matteo Renzi - il piano per tornare ai vertici del Pd : niente più nuovo partito - ora punta alle primarie : Al grido di "basta con le correnti, sciogliamole", tutte le componenti del Pd si sono date appuntamento per convegni, seminari e incontri. Aleggia nell'aria il tema della formazione di un nuovo partito del Pd, guidato proprio da Matteo Renzi, che comunque dimentica che dovrebbe allearsi con il medes

“Fin quando c’è Matteo stiamo nel Pd - poi si vedrà”. In fila con i renziani di Milano : Un evento sulle fake news che però si trasforma anche in un raduno dei Comitati di azione civile. Matteo Renzi riempie due sale, e il bar con maxischermo del Teatro Elfo di Milano. Fuori la fila. Ma alla fine entrano tutti. C’è chi si lamenta perché “Zingaretti non ha carisma” e chi vorrebbe un dial

Matteo Renzi : "Tovarish Salvini - glasnost" : “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perché Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news.L’ex premier, riferendosi all’inchiesta su presunti finanziamenti russi alla Lega, continua: “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia ...

Matteo Renzi - Corrado Formigli sulla lettera a Repubblica : la menzogna del "pavido" ex premier : Contro Matteo Renzi, scende in campo Corrado Formigli. Il conduttore di PiazzaPulita su La7 analizza infatti la lettera pubblicata da Repubblica in cui l'ex premier attacca il Pd per la gestione dell'emergenza-immigrazione e par la mancata introduzione dello ius soli. E Formigli scrive: "Ha ragione

Travaglio - editoriale contro Matteo Renzi : 'Ca... rosé' : Il 'fuoco' delle parole e delle critiche di Marco Travaglio, a distanza di 24 ore, passa da Matteo Salvini a Matteo Renzi. Dalla Lega al Partito Democratico, non cambiando, però, il tono aspro e fortemente critico. L'editoriale de Il Fatto Quotidiano, a firma del direttore, diventa perciò una lunga critica nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio, attaccato in maniera netta per una lettera inviata a Repubblica in cui manifestava, ...

Perché Matteo Renzi ha attaccato la linea Minniti sui migranti : Un duro atto d'accusa contro il suo partito, accusato di "pavidità" sullo Ius Soli e di fomentare allarmismo sui migranti: in una lettera a Repubblica, Matteo Renzi guarda indietro e attacca, guardandosi dal fare nomi e cognomi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, rispettivamente presidente del Consiglio e ministro dell'Interno di quel governo che nel 2017 stipulò gli accordi sui migranti con il governo di Fayez Al-Serraj. Governo sostenuto, ...

Quando Renzi era d’accordo con Gentiloni e Minniti. Ecco come e quando Matteo cambia linea sui migranti : Quello rivolto da Matteo Renzi dalle colonne di Repubblica di oggi sul tema dell’immigrazione è un attacco diretto all’ex premier Paolo Gentiloni e all’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti. Che poi erano anche il Ministro degli Esteri e il Sottosegretario alla Presidenza, scelti dallo stesso Renzi quando era a Palazzo Chigi. Che poi sono stati anche il premier incaricato “suggerito” dal Renzi ...

Non c’era emergenza o minaccia a democrazia! Migranti - Matteo Renzi rinnega Gentiloni e Minniti : L'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rinnega la linea tenuta dal governo Gentiloni e dall'allora ministro dell'Interno, Marco Minniti, sul tema immigrazione: "L'abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017 abbiamo considerato qualche decina di barche che arrivava in un Paese di 60 milioni di abitanti, 'una minaccia alla democrazia’".

Matteo Renzi - il riposo del guerriero? No - dell'ex premier : pennichella con signora in Valgardena : La Sea Watch? Gli attacchi di Salvini? L?Unione Europea? Mentre la polemica politica infuria, nonostante l?estate piena sia ormai arrivata, l?ex premier Matteo Renzi affaticato...

La Corte dei Conti della Toscana ha condannato Matteo Renzi a pagare 15mila euro per danno erariale : La Corte dei Conti della Toscana ha condannato in primo grado Matteo Renzi a pagare 15mila euro per danno erariale, nonostante la richiesta di archiviazione da parte della procura di Firenze (cioè l’accusa). I fatti risalgono al 2005, quando l’ex presidente del Consiglio era

Matteo Renzi - la lettera con cui smonta il Pd : "Parlano soltanto di immigrati" : Matteo Renzi torna a parlare di immigrazione. Per l'ex premier si può discutere dell'argomento anche "senza usare i toni beceri di Matteo Salvini" e, più in generale, della destra. "L'Italia non ha un'emergenza immigrazione, ma tre emergenze gravissime: denatalità, legalità, educazione. La prima è l