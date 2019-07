Gossip Girl torna con un reboot | ambientato 8 anni dopo ma il cast resta un mistero

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019)stando. È stato annunciato un nuovo capitolo della serie cult, andata in onda dal 2007 al 2012 e riproposto recentemente in Italia su Netflix. Si tratterà di un ibrido tra, sequel e spin-off, maancora avvolto nelil. È improbabile che vedremo nuovamente i vecchi protagonisti - se non in qualche cameo - tutti lanciati in carriere di successo.Saranno 10 episodi della durata di un’ora, che negli Stati Uniti verranno trasmessi da Hbo. La storia sarà ambientata 8le vicende della serie originale, e racconterà la vita di un nuovo gruppo di adolescenti di New York. “Ilracconterà come i social media abbiano cambiato Manhattan”, hanno spiegato gli ideatori. I creatori della serie originale, Josh Schwartz e Stephanie Savage, saranno produttori esecutivi, mentre ...

brioschinii : io appena ho visto sebastian stan in gossip girl con un look da scappato di casa: - akaliiz : RT @flawlessloujs: Sta roba dei reboot sta sfuggendo di mano. Gossip girl e altre serie iconiche sono tali appunto per ciò che sono, non ha… - Ale_ciara : RT @twentymiless: Buongiorno Upper East Side, sono gossip girl e devo darvi una notizia sensazionale. [..] Avvistata alla Grand Central, va… -