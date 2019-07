Ciclismo | Cobo non fa ricorso contro la squalifica | per l’UCI è Chris Froome il vincitore

Ciclismo - niente ricorso al Tas per Juan José Cobo : Froome vince ufficialmente la Vuelta del 2011 : L’ex corridore della Geox-TMC non ha fatto ricorso al Tas di Losanna dopo la squalifica, consegnando così di fatto la Vuelta del 2011 a Chris Froome Adesso è finalmente ufficiale, Chris Froome vince la Vuelta del 2011 a distanza di otto anni. L’UCI ha confermato definitivamente la squalifica per doping inflitta a Juan José Cobo, sanzionato con uno stop triennale per delle anomalie riscontrate nel passaporto ...

