Thor 4 | confermati Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi

wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019) (foto: Getty Images) Le conferme ufficiali non sono ancora arrivate da parte di Marvel, che probabilmente presenterà i piani per la fase 4 del suo universo cinematografico al San Diego Comic-Con in corso in questi giorni, ma i giochi sono dati ormai per definitivi. Fra i prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, infatti, è previsto un quarto film di. Il dio norreno del fulmine sarà ancora una volta interpretato dae la pellicola, almeno secondo quanto dato certo da Variety, sarà diretta da. Ilaveva già direttonello stesso ruolo in: Ragnarok, il film del novembre 2017 che, con il suo tono scanzonato e psichedelico, aveva riportato in auge il personaggio dopo il passo falso che era stato il secondo capitolo Dark World. Ancora non si sa nulla ovviamente sulla trama, anche se la fine di Avengers: Endgame aveva fatto ...