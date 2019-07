Nuove minacce per il procuratore di Agrigento : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Nuove minacce di morte all'indirizzo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Due buste anonime, come apprende l'Adnkronos, sono arrivate al Palazzo di giustizia di Agrigento indirizzate ai due magistrati

Nuove minacce per il procuratore di Agrigento : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Nuove minacce di morte all’indirizzo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Due buste anonime, come apprende l’Adnkronos, sono arrivate al Palazzo di giustizia di Agrigento indirizzate ai due magistrati che si sono occupati del caso Sea watch. In particolare, a Patronaggio è stata indirizzata una busta contenente polvere da ...

Agrigento - Nuove minacce al procuratore Patronaggio e alla gip Vella. Per il pm è il terzo episodio in 40 giorni : nuove minacce al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Una busta con polvere da sparo indirizzata al magistrato e una con una ogiva di proiettile da fucile destinata al gip Alessandra Vella, sono state intercettate dal centro di smistamento di Favara. È molto probabile che l’autore del gesto intimidatorio sia lo stesso. Vella è la gip che non ha convalidato l’arresto del comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Per ...