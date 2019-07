Il Comune di Ragusa ricordi solennemente Andrea Camilleri

Omicidio Roberta Ragusa - Antonio Logli condannato verrà licenziato dal Comune : Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Sergio Di Maio, ha annunciato l'avvio dell'iter di licenziamento del marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, condannato in Cassazione per l'Omicidio e la distruzione del cadavere della moglie. Logli è dipendente del Comune: “Lo licenzieremo non appena avremo in mano tutte le carte necessarie”.Continua a leggere

