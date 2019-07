(Di mercoledì 17 luglio 2019) La tragedia lunedì alla stazione di Chrtsey, in Inghilterra. Un ragazzo di quattordici anni, al ritorno a casa dalla scuola, si è sdraiato sui binari mentre stava arrivando il, che lo ha travolto e ucciso. Scioccati i tanti compagni di scuola che in quel momento si trovavano in stazione. Secondo alcuni, il giovane era vittima di bullismo.