“Come sei…” Bianca Guaccero | la spallina va giù | in pizzo trasparente ‘stende’ tutti

(Di mercoledì 17 luglio 2019) A volte possono esserci scherzetti imprevisti, che aumentano incredibilmente la carica sensuale di una foto. Ecco che suunadell’intimo che cade può essere un piccolo terremoto per i naviganti. Una bellezza acqua e sapone, bella e naturale ma allo stesso tempo intrigante e sensuale. Lo scatto pubblicato sul profilo social della bella conduttrice ha fatto nel giro di pochi minuti il giro della rete, tra i commenti entusiasti dei followers. Originaria di Bitonto, dove è nata nel 1981,ha debuttato nel cinema con il film “Terra Bruciata” insieme a Roul Bova e Michele Placido. Da lì una lenta ma costante scalata verso il successo con le pellicole insieme a Massimo Ceccherini, Fabio Conversi, Serena Autieri. Poi l’approdo, nel 2008, sul palco più famoso d’Italia: quello del Festival di Sanremo, insieme a Pippo Baudo, Piero Chiambretti e Andrea ...

