Chelsea | la seconda maglia è un omaggio alla cultura “mod”

LIVE Chelsea-Arsenal 4-1 - Finale Europa League in DIRETTA : i Blues diventano campioni d’Europa per la seconda volta nella Storia! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una Finale europea. ...