Salvini emana una circolare per il censimento dei campi rom

(Di martedì 16 luglio 2019) Il ministro dell’Interno Matteoha inviato ai prefetti unacon cui chiede una “relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e camminanti” in Italia entro due settimane. L’obiettivo, sottolinea il Viminale, è quello di avere un quadro chiaro suiabusivi “per predisporre un piano di sgomberi”.

