Poste | a Bologna un Hub per l' e-commerce grande come 10 campi di calcio

Poste Italiane - nasce a Bologna il più grande hub d’Italia : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Poste Italiane ha inaugurato a Bologna , alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del vicepremier Luigi Di Maio, il più grande hub per l’ecommerce mai realizzato nel Paese, in grado di smistare circa 250mila pacchi giornalieri che si aggiungono ai 500mila che l’azienda già gestisce. La struttura, che copre 75mila metri quadri e nella quale lavorano 600 persone, è stata realizzata con un ...

Poste : Di Maio - ‘nuovo Hub Bologna fiore all’occhiello Paese’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Oggi inauguriamo un impianto che, oltre ad essere all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, sarà il più grande in Italia e tra i primi in Europa. Un vero fiore all’occhiello per il nostro Paese che ancora una volta dimostra tutta la volontà di stare al passo con i tempi e di stimolare scelte responsabili ed ambiziose come l’attenzione mostrata dal punto di vista ambientale ed ...