Lega | procuratore Greco | indagine lunga | nessuna necessità di sentire Salvini

(Di martedì 16 luglio 2019) Non c'èda parte della procura milanese diMatteonell'ambito dell'sui presunti finanziamenti russi alla. Lo ha affermato ilFrancesco. "Assolutamente no", ha risposto alla domanda dei giornalisti". "Le indagini sono lunghe, laboriose, complesse, internazionali", ha aggiunto, specificando che oggi non sono previsti interrogatori ma solo "un confronto di idee tra i magistrati". In mattina si è svolto un vertice trae ilaggiunto Fabio De Pasquale, che segue le indagini assieme ai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro. Quanto alla possibilità di una rogatoria in Russia,ha chiarito: "Se anche la facciamo abbiamo bisogno di tempo per tradurla".

