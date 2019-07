Edison – L’uomo che illuminò il mondo trasforma i grandi inventori in startupper

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=h3fvqfcV9xM La forzatura è chiara:, ingegneri ed imprenditori di fine ‘800 sono raccontati comee innovatori dell’era digitale. Per essere ancora più precisi, sono raccontati come il cinema ha iniziato a raccontare gli innovatori e iimprenditori dell’era digitale con film come The Social Network o Jobs. E per evitare qualsiasi fraintendimento, per essere certi che fino all’ultimo spettatore dicheilcapisca l’analogia, già nelle prime scene Thomasviene definito come “il mago di Menlo Park” per via dei suoi laboratori localizzati lì, e la definizione non può non far pensare al Menlo Park dove ha sede Facebook. Dunque la storia di come Thomase George Westinghouse hanno lottato per imporre la propria tecnologia, come lo standard per l’elettrificazione della nazione diventa ...

