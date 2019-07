British Open 2019 | Francesco Molinari torna dopo il trionfo del 2018 per ritrovare se

British Open 2019 : il percorso del Royal Portrush e le 18 buche ai raggi X. Tanti rinnovamenti per l’approdo in Irlanda del Nord : Mancano pochi giorni all’apertura dell’Open Championship 2019, il secondo a tenersi nell’Irlanda del Nord, e precisamente al Royal Portrush Golf Club. Francesco Molinari difenderà su queste 18 buche il Major conquistato un anno fa a Carnoustie, ma con lui ci saranno anche altri due italiani: Andrea Pavan e Nino Bertasio. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. BUCA 1 (Hughie’s, 385 metri, par 4): per iniziare, ci ...

Golf - British Open 2019 : Nino Bertasio - il terzo italiano al Royal Portrush - che fa l’esordio Major a trent’anni : Era forse il meno atteso tra gli italiani che avevano la possibilità di raggiungere, tramite lo Scottish Open, uno dei tre posti per l’Open Championship. Nino Bertasio, però, ce l’ha fatta: con il quarto posto nel forte torneo scozzese, che è parte delle Rolex Series interne all’European Tour, il trentenne nato a Zurigo, ma italiano a tutti gli effetti si è guadagnato la prima volta assoluta in un Major. Un esordio, quello di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dylan Frittelli contiene la rimonta di Russell Henley - vince il John Deere Classic e vola al British Open : Prima vittoria sul PGA Tour per Dylan Frittelli, che a 29 anni si prende una doppia soddisfazione: questo successo in rimonta al John Deere Classic e il biglietto per l’Open Championship che si aprirà giovedì al Royal Portrush. Il sudafricano, con un ultimo giro in -7 e un complessivo -21 (263 colpi, 66 68 65 64), precede Russell Henley, secondo pur con uno straordinario -10 che gli consente di risalire 23 posizioni (totale di -19) e ad ...

Golf - British Open 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Arriva il tempo di quello che, da quest’anno, è l’ultimo Major della stagione: l’Open Championship, comunemente noto fuori dai confini delle Isole Britanniche come British Open. Si gioca in Irlanda del Nord, al Royal Portrush, ed è la seconda volta che il torneo arriva in questa sede dopo il 1951, anno in cui vinse Max Faulkner. Proprio per l’Open 2019, il Dunluce Course, sul quale si vivranno le emozioni ...