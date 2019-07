Rosa Perrotta | quando partorirà davvero? La particolare risposta

BOAwatch! L'ultima sexy foto di Rosa Perrotta : Rosa Perrotta, 30 anni, aspetta il primo figlio, un maschietto, e sui social condivide scatti in cui mostra tutta la sua sensualità. La futura mamma, al nono mese di gravidanza, mostra il pancione in dolce attesa con un costume scollatissimo ironizzando come ha sempre fatto in questi mesi di ‘infinita’ gestazione, la Perrotta correda lo scatto dalla didascalia “BOAwatch”. Non tutti i follower però apprezzano la foto e arrivano puntuali le ...

La gravidanza di Rosa Perrotta e il suo appello ai fan : "Non so quando partorirò. Non me lo chiedete" - : Marina Lanzone Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato la gravidanza nel mese di gennaio. I fan non vedono l'ora di vedere il piccolo, quasi quanto i genitori. Ma a volte esagerano Il piccolo Dodo sta già dimostrando di avere un bel caratterino e Rosa Perrotta aspetta con ansia il suo arrivo. L’attesa è resa ancora più pesante dalle domande insistenti degli utenti che le chiedono: “Ma quando partorisci?”. La ex tronista ...

Rosa Perrotta e la sorpresa a Pietro Tartaglione : "Tanti auguri papà!" : Continua a crescere il pancione di Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne dal momento della sua scelta sul Trono felicemente fidanzata con il compagno e futuro papà Pietro Tartaglione - papà al quale Rosa ha voluto rivolgere degli auguri molto particolari.Proprio oggi infatti si celebra San Pietro. In onore del suo onomastico, Rosa ha deciso di addobbarsi il ventre con una scritta particolare, poi immediatamente pubblicata su Instagram, ...

Rosa Perrotta presto mamma : "Stanca e gonfia. A mio figlio insegnerò i miei valori" - : Serena Granato L'ex tronista campana di "Uomini e donne" ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del parto, dicendosi stanca dei chili di troppo dovuti alla gravidanza Mancano ore o pochi giorni all'evento tanto atteso da Rosa Perrotta. L'ex tronista campana di "Uomini e donne" sta per diventare mamma e ha già confidato ai suoi fedeli sostenitori che chiamerà il suo primogenito proprio come il padre del compagno, Pietro ...

Rosa Perrotta - il parto è imminente : il messaggio ai fan : La gravidanza di Rosa Perrotta è oramai agli sgoccioli. Proprio in questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato ai fan che il parto è imminente e che a breve potrebbe scomparire dai social per dare alla luce il piccolo Domenico. Questione di ore o di giorni, impossibile dirlo con certezza. Eppure la Perrotta, che ha sempre condiviso gioie e dolori della gravidanza con i suoi followers e sa che non manca molto tempo, ha ...

