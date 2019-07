Palinsesti canali tematici Rai | autunno 2019

davidemaggio

(Di lunedì 15 luglio 2019)Rai Le reti tematiche made in Rai si preparano per una stagione/2020 all’insegna della continuità, ognuna con una programmazione atta a rafforzarne l’identità e a fidelizzare il pubblico. Ecco cosa c’è nel palinsesto autunnale di Rai Movie, Rai Premium, Rai 5, Rai Storia e Rai Scuola.Rai Movie,Su Rai Movie impazzeranno come sempre le pellicole, ci sarà la ribattuta immediata dei film trasmessi dalle generaliste e nel daytime grande attenzione per i film a fruizione familiare. Per quanto riguarda il prime time, il lunedì sarà riservato ai western, il martedì al cinema italiano, il mercoledì ai cicli La vita in rosa e Il Grande Schermo, il giovedì a Meravigliosamente Divo, il venerdì e il sabato all’avventura e, infine, nel dì di festa Domenica insieme, con proposte per tutta la famiglia. La logica del ciclo proseguirà in ...

