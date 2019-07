Man of Medan per PC | svelate le dimensioni del gioco e i requisiti di sistema

L'angosciante Man of Medan si mostra in un nuovo video gameplay co-op : The Dark Pictures Anthology è una raccolta di titoli horror creata dagli sviluppatori di Until Dawn, le danze si apriranno ad agosto con Man of Medan, tuttavia è stato confermato che la raccolta comprenderà in tutto 8 titoli. Ogni gioco sarà diverso, l'unico elemento ricorrente sarà una misteriosa figura conosciuta col nome di Curatore.Il gioco si mostra oggi con un nuovo angosciante trailer che mostra una sessione di gameplay in co-op da due ...

The Dark Pictures Anthology Man of Medan : Bandai Namco parla del Mulitplayer : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi le nuove modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure. Tutti i giochi della The Dark Pictures Anthology, una serie di titoli horror narrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta da Bandai Namco Entertainment Europe, includeranno due modalità ...

Man of Medan : l'attore Shawn Ashmore racconta il suo personaggio : Si torna a parlare di Man of Medan, l'ambizioso nuovo gioco ad opera di Supermassive, proponendovi la seconda parte dell'intervista all'attore Shawn Ashmore (X-Men, X2, X-Men: Conflitto Finale), che darà vita a uno dei personaggi del gioco.Il titolo fa parte della The Dark Pictures Anthology e arriverà il prossimo 30 agosto per PS4, Xbox One e PC. L'antologia presenterà un insieme di 5 episodi sviluppati dai creatori di Until Dawn, ognuno ...

Man of Medan durerà circa 4-5 ore - ma la storia ramificata la renderà rigiocabile : Man of Medan, il prossimo titolo di avventura horror di Supermassive Games, è quasi alle porte, e quelli che hanno sperimentato il loro titolo horror per PS4, Unit Dawn, sperano che il nuovo titolo offrirà spaventi simili al precedente gioco, una storia avvincente, e una narrativa ramificata.Gamingbolt ha avuto l'opportunità di parlare con il director, Tom Heaton, e tra le molte domande è stata posta quella relativa alla longevità. Secondo ...

The Dark Pictures : Man of Medan in azione in un nuovo video gameplay in arrivo direttamente dall'E3 2019 : Gamespot ha pubblicato un video che mostra 10 minuti di gioco dalla build E3 2019 di The Dark Pictures: Man of Medan di Bandai Namco. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici stand-alone, progettati per presentare una nuova terrificante esperienza su base regolare, sviluppata dal team di Until Dawn, Supermassive Games.Il primo gioco nell'antologia si chiamerà The Dark Pictures - Man of Medan. In Man of Medan, ...

Gli sviluppatori di Man of Medan parlano del programma di lancio di The Dark Pictures Anthology : Poco fa abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per l'imminente gioco di Supermassive, Man of Medan. Il titolo si svolge su una nave fantasma e utilizza un sistema di scelta simile a Until Dawn del 2015 per creare un percorso di ramificazione di opzioni che porterà a più risultati potenzialmente molto diversi. Il gioco è anche il primo di cinque titoli in una serie antologica chiamata The Dark Pictures. Ora lo sviluppatore ha svelato ...

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan ha una data di uscita : Bandai Namco Entertainment Europe e Supermassive Games sono lieti di confermare che il primo titolo di The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, sarà disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Man of Medan è prenotabile da oggi e (presso alcuni rivenditori selezionati) sarà possibile ottenere l'accesso fin dal giorno di lancio, come bonus pre-order, al Curator's Cut, un percorso alternativo con una nuova ...

