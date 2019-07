Fan di Michael Jackson querelano i protagonisti di “Leaving Neverland”

ilfogliettone

(Di martedì 16 luglio 2019) Tre gruppi di fan divogliono portare in giudizio in una corte francese Wade Robson e James Safechuck, i duedel discusso documentario di Hbo "Leaving Neverland". I due uomini (che oggi hanno 41 e 37 anni), presunte vittime di reiterati abusi da parte del Re del pop, avevano raccontato la loro relazione converso la fine degli anni 80. I fan hanno potuto sporgere denuncia in Francia in quanto solo in quel paese esiste il reato di "vilipendio alla memoria di un defunto".Robson e Safechuck sono stati querelati per la cifra simbolica di 1€ a testa: "Non è una questione di soldi, ma di cuore", ha commentato l'avvocato dei querelanti Emmanuel Ludot che nel 2014 aveva già ottenuto in tribunale 1 € simbolico dall'allora dottore diper il dolore causato ai fan, "il dolore di queste persone è sincero". La decisione del giudice dovrebbe arrivare il ...

