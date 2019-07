Egitto | due piramidi del 2600 a C vengono ufficialmente riaperte al pubblico

gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una nuova inaugurazione, si potrebbe quasi dire, a ben 4600 anni dalla loro costruzione. Indue antichissimedella necropoli di Dahshur, a circa 40 chilometri a sud del Cairo, sono state aperte alproprio in questi giorni, a 54 anni di distanza dagli scavi archeologici che le hanno portate alla luce del sole. Le strutture in questione sono ovviamente Patrimonio Mondiale dell'Unesco, come l'intera area della necropoli di Menfi, e al loro interno sono stati ritrovati numerosi reperti storici risalenti all'epoca egizia: tra questi, anche utensili, pietre, maschere e sarcofagi di argilla e legno, all'interno dei quali sono state rinvenute alcune mummie ancora parzialmente conservate. La principale delle due, alta 101 metri totali, fu edificata durante l'Antico Regno del Faraone Snefru – gli storici la datano ala.C. ...

PianoNobile18 : Chiusi dal 1965, per attirare nuovi turisti in #Egitto hanno riaperto i due siti di #Dahshur, noti per la presenza… - notizieit : #Egitto, riaprono al pubblico due piramidi risalenti al 2600 a.C - ANcqoYOwKztQwTl : In Egitto due nuove piramidi restituite al pubblico -