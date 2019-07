ATP Umago – Esordio amaro per Cecchinato | l’azzurro ko in due set

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019)eliminato al primo turno del torneo ATP di: Bedene trionfa in due set contro l’azzurro Niente da fare per Marcoal torneo ATP di: il tennista italiano è stato eliminato al primo turno del “Plava Laguna Croatian Open”, torneo atp 150 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro, in scena sui campi in terra rossa diè stato eliminato in due set, dopo un’ora e 21 minuti di gioco, dallo sloveno Bedene, col punteggio di 6-3, 6-2.L'articolo ATPper: l’azzurro ko in due set SPORTFAIR.

