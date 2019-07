Venezuela,campagna vaccini contro polio

Al via inuna vastadi vaccinazionelaper 3,1 milioni di bambini sotto i 5 anni, coordinata dal ministero della Salute con il sostegno di Unicef e Pan American Health Organization. Sono più di 7 mila i punti di vaccinazione allestiti. A disposizione 3,8 mln di dosi di vaccino orale. "E' essenziale che ogni bambino insia immunizzatolaperché non c'è una cura per questa devastante malattia",spiegano dall'Unicef(Di domenica 14 luglio 2019)