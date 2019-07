Migranti e onlus | dopo il taglio di Salvini bandi deserti in Toscana | ' 18 euro sono pochi'

Finte onlus per Migranti. Una truffa da 7 milioni : "I documenti? Inventati" : Maria Teresa Santaguida L'inchiesta della Procura di Milano: 11 arresti Emersi anche collegamenti con la 'ndrangheta Dalle stragi in piazza, ai rapporti coi cartelli colombiani, fino ad oggi, con il business del futuro: i migranti. La 'ndrangheta è come l'araba fenice, rinasce dalle sue ceneri e trova sempre nuova linfa. È così che anche Santo Pasquale Morabito, aveva trovato il modo di continuare a «lavorare», sebbene già in età da ...

La storia delle 4 onlus sotto inchiesta per la truffa sull'accoglienza dei Migranti : Anche i migranti si erano accorti che qualcosa non andava nei centri in cui erano ospitati. Il 7 febbraio scorso avevano protestato davanti alla Prefettura di Lodi perché non veniva loro corrisposto il pocket money, la diaria che spetta ai richiedenti asilo per le piccole spese. Ora una possibile spiegazione al loro disagio arriva dall'operazione della Procura di Milano e della Guardia di Finanza con al centro 4 Onlus accusate di aver ...

Lodi - quattro onlus speculavano su Migranti ed erano probabilmente legate alla 'ndrangheta : La guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone coinvolte nell'indagine 'Fake onlus'. Tale inchiesta ha portato alla scoperta di un vero e proprio 'business illecito' legato all'accoglienza dei migranti e dei profughi. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web di Repubblica, l'inchiesta è nata dalle ipotesi di illeciti e di malversazioni che sarebbero stati commessi da parte di ...

Truffa sull'accoglienza dei Migranti - smantellate Onlus : Operazione della Guardia di Finanza che tra Lodi e Milano ha arrestato 11 persone: nei loro confronti l’accusa è di associazione per delinquere, Truffa allo Stato e auto riciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini e dalle perquisizioni effettuate dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Milano, alcune Onlus che si occupano dell’accoglienza dei migranti hanno ottenuto profitti illeciti per circa 7 milioni di euro. Secondo quanto ...

Migranti : Majorino - 'bene inchiesta onlus - mai abbassare guardia su legalità' : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - "Seguiremo con attenzione gli sviluppi di questa inchiesta che, seppur all’inizio, ha il merito di ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia e dare per scontato il rispetto della legalità e delle regole. Anche in ambiti come quello del sociale e dell’accoglienza

Scoperte a Lodi false onlus per i Migranti - 11 arresti : Associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio: queste le accuse della procura di Milano nei confronti di 11 persone

TRUFFA ONLUS ACCOGLIENZA Migranti/ Milano-Lodi - 11 arresti : legami con 'ndrangheta : TRUFFA ONLUS nell'ACCOGLIENZA dei MIGRANTI: 4 sedi accusate di aver incassato 7,5 mln frodando bandi. 11 arresti tra Milano e Lodi, legami con 'ndrangheta

Migranti - gli affari d'oro della 'ndranghetaCoinvolte 4 Onlus - 11 arresti tra Lodi e Milano : L'inchiesta "Fake Onlus" vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune Onlus legate alla 'ndrangheta che si occupano di accoglienza dei Migranti, per presunti profitti illeciti per milioni di euro

La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su Onlus che lucravano sull’accoglienza di Migranti : La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su quattro Onlus che secondo l’accusa lucravano sull’accoglienza di migranti. Secondo la procura di Milano, che ha indagato sul caso, le quattro Onlus avevano presentato documenti falsi per

Migranti - le Onlus erano legate a boss della 'ndrangheta : «Truffa da 7 milioni». Salvini : «La pacchia è finita» : Blitz e 11 arresti nell'ambito di un'inchiesta che vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune Onlus che si occupano di accoglienza dei Migranti: i finanzieri...

Migranti - inchiesta su 4 onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta su 4 onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

False onlus per i Migranti : a Lodi una truffa da 7 milioni di euro : Quattro organizzazioni hanno usato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici, incassando oltre 7 milioni di euro. Pluripregiudicati legati alla ‘ndrangheta hanno anche sfruttato le onlus per l’«affido» dei detenuti. Salvini: «La pacchia è finita»

False onlus per i Migranti : a Lodi una truffa da 7 milioni di euro Live : Quattro organizzazioni hanno usato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici, incassando oltre 7 milioni di euro. Pluripregiudicati legati alla ‘ndrangheta hanno anche sfruttato le onlus per l’«affido» dei detenuti. Salvini: «La pacchia è finita»