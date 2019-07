Il trattamento per avere gli zigomi di Chiara Ferragni e di Meghan Markle

Alfasigma USA commercializzerà Zelnorm - farmaco per il trattamento dell’IBS-C : Zelnorm (tegaserod) è un farmaco indicato per il trattamento dell’IBS-C (sindrome del colon irritabile), sindrome che negli ultimi anni è in continuo aumento e che colpisce circa il 10% della popolazione adulta, in particolare le donne con più di 50 anni. Approvato già nel 2002, cinque anni dopo venne ritirato perché sospettato di potenziali rischi cardiovascolari. Ora, dopo una accurata rivalutazione clinica, FDA ha nuovamente approvato il ...

Tumori : sviluppato in Cina un nuovo trattamento a base di ioni pesanti - sarà presto operativo : Un sistema di trattamento dei Tumori con ioni pesanti sviluppato da ricercatori cinesi sarà a breve operativo nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale. Lo hanno dichiarato gli stessi ricercatori alla stampa. Il sistema verrà utilizzato per la prima volta in un ospedale di Lanzhou, capoluogo del Gansu, specializzato nel trattamento di pazienti affetti da cancro con la tecnologia degli acceleratori di ioni pesanti. Le terapie per la ...

TIM permuta i vecchi Samsung : per l’acquisto dei Galaxy S10 c’è un trattamento di favore : A partire da lunedì 8 luglio, TIM permetterà di rottamare il proprio smartphone a condizione che sia funzionante ed in buono stato L'articolo TIM permuta i vecchi Samsung: per l’acquisto dei Galaxy S10 c’è un trattamento di favore proviene da TuttoAndroid.

Esketamina - storia di una rivoluzione tradita per il trattamento della depressione : (foto: Janssen) Il male oscuro è sempre più diffuso. Le opzioni terapeutiche rimangono limitate. Gli antidepressivi sono vecchi, e inefficaci in circa un terzo dei pazienti. La situazione insomma non è rosea, ma da quest’anno c’è una novità importante nel trattamento della depressione. Un’autentica rivoluzione, ad ascoltare i suoi artefici: un farmaco di nuova concezione che promette effetti mai visti sui pazienti che non rispondono alle terapie ...

Tumore al seno - il trattamento che accende la speranza delle malate giovani : È stato trovato un trattamento, che migliora significativamente la sopravvivenza globale, fino al 70%, delle donne colpite dal Tumore al seno. L’incidenza del cancro al seno, sulle giovani donne, è purtroppo in aumento, un dato disarmante se si pensa a tutte le conseguenze che questa malattia porta con sé. Una buona notizia però, arriva oggi, grazie alla scoperta di nuova cura che aumenta in maniera importante le possibilità di sopravvivenza. Si ...

Luca Onestini contro il Grande Fratello 16 per il trattamento riservato a Gianmarco : Luca Onestini sbotta contro il Grande Fratello 16 per le mancate sorprese al Fratello Luca Onestini è letteralmente sbottato su Instagram. Come potete vedere nel video più in basso, l’ex tronista di Uomini e Donne non sta apprezzando il trattamento che il Grande Fratello 16 sta riservando al Fratello Gianmarco Onestini. A due mesi dall’inizio […] L'articolo Luca Onestini contro il Grande Fratello 16 per il trattamento riservato ...