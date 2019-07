Hamilton trionfa a Silverstone davanti a Bottas | terzo Leclerc

Ordine d’arrivo F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica. Hamilton trionfa - Leclerc 3° - Vettel tampona Verstappen : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il britannico si è imposto nella gara di casa, ha battagliato nei primi giri con il compagno di squadra Valtteri Bottas, il sorpasso-controsorpasso ha scaldato gli animi a Silverstone ma poi il finlandese ha dovuto cedere il primo posto nella girandola di soste. Terza piazza per Charles Leclerc che ha inscenato un duello pirotecnico con Max Verstappen, il pilota ...

Hamilton trionfa in Francia davanti a Bottas e Leclerc : “Stiamo facendo la storia” : Ottavo successo consecutivo in questa stagione su otto Gp per le Mercedes e sesto per Lewis Hamilton. Il campione britannico delle 'Frecce d'Argento' ha avuto vita facile nel Gp di Francia a Le Castellet. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha mantenuto sin dall'avvio la testa della gara e l'ha mantenuta con un ritmo incredibile per tutto il Gran Premio, chiudendo dopo i 53 giri, davanti al compagno di scuderia Valterri ...

VIDEO F1 - Highlights GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton tiene a bada Verstappen e trionfa nel nome di Lauda : Lewis Hamilton soffre ma vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica è costretto a lottare con le sue gomme medie ormai ridotte alla tela e contro un Max Verstappen davvero strepitoso. Senza la penalità inflitta per un contatto ai box l’olandese avrebbe anche potuto vincere. Alle spalle di Hamilton si classificano Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, mentre Charles Leclerc chiude anzitempo la sua gara ...

