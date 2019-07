Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto | ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia

Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) : Brutte notizie per i possessori del Samsung Galaxy A5 (2017) che speravano di ricevere prima o poi l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie: l'update non arriverà L'articolo Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI

Samsung Galaxy J5 2017 sta per aggiornarsi ad Android 9 Pie con la One UI : Samsung Galaxy J5 2017 sta per regalare una gioia ai suoi possessori: entro l'estate arriverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie e alla One UI.

Xiaomi avvia il programma per portare Android 9 Pie sulle Mi TV 4A da 32 e 43 pollici : Dopo averle lanciate sul mercato con Marshmallow, Xiaomi sta aggiornando le Mi TV 4A da 32 e 43 pollici ad Android 9 Pie, con un programma beta.

Meglio tardi che mai : HTC U11+ viene aggiornato ad Android 9 Pie : Il rilascio è partito nelle scorse ore proprio da Taiwan, e nel momento in cui tutto dovesse filare liscio HTC ne estenderà la distribuzione ad altri Paesi

Pixel pie offre oltre 10000 icone lineari e tondeggianti in stile Android 9 Pie : Pixel pie è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone dalle forme tondeggianti e dai colori non troppo sgargianti. L'icon pack mette a disposizione oltre 10000 icone in HD con risoluzione 192x192 Pixel e il supporto per i calendari dinamici ricercabili sia per categoria sia utilizzando lo strumento di ricerca integrato.

Abbraccia finalmente Android Pie l'ASUS Zenfone 5 Lite : dettagli su 16.0610.1905.79 : Un salto non indifferente ha coinvolto in queste ore l'ASUS Zenfone 5 Lite, che si è posto in ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, cosa che ha permesso al dispositivo di effettuare il passaggio ad una major-release del tutto nuova. Come riportato sulle pagine di 'ZenTalk', il pacchetto di riferimento porta la sigla 16.0610.1905.79, che potreste vedervi recapitare subito, come anche tra qualche giorno, a seconda della disponibilità ...

ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza : ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) inizia a ricevere Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 (2018) le patch di sicurezza di luglio 2019 e Xiaomi Mi 8 quelle di giugno: ecco i nuovi aggiornamenti per tre smartphone Android.

Google ci spiega le qualità audio di Android Q nei dettagli : Tra le innovazioni di Android Q ce n'è una che magari non ruberà gli occhi ma che per alcuni utenti avrà di certo risvolti pratici importanti

HTC U12+ si aggiorna ad Android 9 Pie a partire da Taiwan : Da Taiwan arriva la notizia del rilascio dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per HTC U12+. Scopriamo insieme tutti i dettagli che al momento conosciamo

Xiaomi cerca beta tester per Android Q su POCOPHONE F1 e Android 9 Pie su Xiaomi Mi 6 e Redmi 6/6A : Con un post su Mi Community sono partite le iscrizioni al programma di test Mi Pilot MIUI per Xiaomi Mi 6, POCOPHONE F1, Redmi 6 e Redmi 6A.

Nokia 2 non sarà aggiornato ad Android 9 Pie - gli Xiaomi Redmi 6 e 6A sì e POCOPHONE F1 inizia ad assaggiare Android Q : Brutte notizie per i possessori del Nokia 2 che speravano nella possibilità del rilascio di Android 9 Pie: lo smartphone non riceverà questo update

EMUI 9.1 con Android 9 Pie arriva su Huawei P20 Lite (TIM) e P Smart (Vodafone) : In linea con quanto annunciato nei giorni scorsi, sta procedendo il rollout di EMUI 9.1 sui dispositivi Huawei. La nuova interfaccia, attesa dagli utenti perché porta l'atteso aggiornamento a Android 9 Pie, è disponibile per Huawei P20 Lite e Huawei P Smart. Dopo la segnalazione dei giorni scorsi, relativa alla versione svincolata dagli operatori, tocca […]

Google ci spiega la Modalità scura di Foto - News - Android Auto e Calendar : Google illustra quali sono state le scelte adottate per la realizzazione della Modalità scura nelle principali applicazioni, come Foto, Calendario e News.