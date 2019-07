Tir contromano sull' autofiori nell' Imperiese | il video è da brividi

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Il camionista ha viaggiatoper alcuni chilometri, dopo essere uscito da una piazzola di sosta. Era ubriaco e non si è accorto dell'errore. Panico tra gli altri automobilisti. L'uomo è stato fermato dalla polizia Fabrizio Tenerelli Un camionista romeno, I.C., di 56 anni, che ieri sera, da ubriaco ha percorso circa tre chilometri, tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo, in provincia di Imperia, dopo essere uscito da una piazzola di sosta, è stato denunciato dalla polizia autostradale, che gli ha sequestrato il tir, emettendo verbali per un totale di circa 6.500 euro. Stando a quanto ricostruito, sembra che l'autotrasportatore si fosse fermato per una pausa,a carreggiata in direzione Genova. Ha mangiato e bevuto (soprattutto alcolici) e, al momento di ripartire, ha imboccato la corsia, infrangendo successivamente ...

ilmetropolitan : #Imperia. #Conducente #ubriaco guida #Tir contromano sulla #A10. Interviene Polizia Stradale… - FEMsrl : Ubriaco con il Tir sull'autostrada percorre 2 km contromano - primocanale : Contromano con il tir in autostrada: sequestrato il mezzo al camionista -