Ragusa | guida sotto effetto di birra e coca | travolge due bimbi | Alessio muore a 12 anni

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) "Avevo bevutoe sniffatoina". Il 37enne Rosario Greco, pregiudicato e figlio di un affiliato ai clan mafiosi locali, arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test, ha voluto 'anticipare' agli agenti i risultati delle analisi cui è statoposto. Ha confessato che era in condizioni proibitive per mettersi alla. Eppure l'ha fatto lo scorso giovedì sera prima delle 21:00 quando a bordo di un Suv, una Jeep Renegade, ha travolto due cuginetti che erano seduti sull'uscio di casa di un vicino per giocare con i cellulari. L'agghiacciante vicenda dall'esito tragico è accaduta a Vittoria, Comune alle porte di. Dei due bambini, uno,D'Antonio di 12, è morto sul colpo. All'altro, Simone, di 11, sopravvissuto, non è stato possibile salvare le gambe. Scena agghiacciante, cuginetti completamente falciati Chi giovedì sera ha ...

fmonaldi65 : RT @roberto___palma: se al posto di un mafioso, alla guida della macchina, a Ragusa, ci fosse stato un immigrato, sarebbe successo il pande… - roberto___palma : se al posto di un mafioso, alla guida della macchina, a Ragusa, ci fosse stato un immigrato, sarebbe successo il pa… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Investe con un'auto due ragazzini, uccidendone uno. L'altro è in gravi condizioni. È accaduto in provincia di Ragusa. L'uomo al… -