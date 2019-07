Maxi multa a Facebook | 5 miliardi dollari per caso Cambridge Analytica

Facebook - Maxi-multa in Usa per il caso Cambridge Analytica : 5 miliardi di dollari - la più alta di sempre a società hi-tech : Una stangata da 5 miliardi di dollari si abbatte su Facebook per aver violato le norme sulla privacy nel caso Cambridge Analytica. La multa – secondo quanto riporta il Wall Street Journal – è stata decisa dalla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità del settore, ed è la più grande mai comminata contro una società hi-tech. L’authority aveva cominciato ad indagare nel marzo del 2018 quando fu scoperto che Cambridge Analytica per ...

Maxi multa e nave confiscata. La Gdf "arresta" Mediterranea : Chiara Sarra Scatta il decreto sicurezza contro l'ong di Casarini che ha portato i migranti sulla Alex. Che ora vuol querelare Salvini nave confiscata e Maxi multa: per la Alex, la barca a vela con la quale l'ong di Luca Casarini ha portato in Italia 59 migranti recuperati al largo della Libia, scatta il decreto Sicurezza. L'annuncio arriva dalla stessa Mediterranea Saving Humans, convocata oggi in caserma dalla Guardia di Finanze ...

Maxi multa a Facebook : Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato a Facebook una sanzione di 1 milione di euro per gli illeciti, compiuti nell’ambito del caso ‘Cambridge Analytica‘, la società che, attraverso una App per test psicologici, aveva avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti e li aveva usati per tentare di influenzare le presidenziali americane del 2016. Lo comunica il Garante in una nota. La sanzione, comminata sulla ...

"Non ha avvisato i clienti della peste in Madagascar" : Maxi multa per Costa Crociere : L'Antitrust ha sanzionato con una multa da 2 milioni di euro la compagnia di navigazione italiana: "Pratica commerciale...

Sea Watch - è stallo : la comandante rischia una Maximulta. Salvini : «Non sono naufraghi - pagano 3mila dollari» : Prosegue lo stallo della nave Sea Watch: attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti,...