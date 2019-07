Lorenzo Gobbo trafitto da listello | polmone perforato Ciclismo U23 | incidente choc

Ciclismo - paura per Lorenzo Gobbo : infilzato da un pezzo di legno lungo mezzo metro : Il pezzo di legno gli aveva perforato il polmone sinistro. E' successo ai campionati europei under 23 e juniores su pista...

Belgio - paura per Lorenzo Gobbo : il ciclista azzurro infilzato da una stecca di legno : Durante una gara dei Campionati Europei Under 23 juniores, in corso di svolgimento in Belgio , il sedicenne lombardo è caduto ed è stato infilzato da un listello staccatosi dalla pista del velodromo. Il legno lo ha passato dall'addome alla schiena, perforandogli il polmone sinistro e procurandogli una grave ferita alla coscia. Operato d'urgenza all'ospedale di Gand, Lorenzo Gobbo è fuori pericolo.Continua a leggere

