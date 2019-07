Incendi in Sardegna | evacuati campeggi | case e spiaggia in Ogliastra

Allarme Incendi in Sardegna : evacuate case e campeggi - messi in pericolo dalle fiamme : Le fiamme divampate vicino sul litorale di Tortolì, in Ogliastra, hanno causato incendi che stanno ora minacciando una ventina di abitazioni che sono state evacuate. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive – un agriturismo e due campeggi – che hanno dovuto abbandonare l’area. Il vento peraltro sospinge il fumo verso la spiaggia di Orrì, creando Allarme fra i bagnanti. Al momento stanno operando diverse squadre ...

Incendi in Sardegna : roghi alimentati dalle forti raffiche di maestrale : Incendi alimentati da forti raffiche di maestrale stanno tenendo impegnate le squadre a terra e in volo della protezione civile regionale della Sardegna. I roghi preoccupanti si registrano nel Nuorese e in Gallura. A Siniscola sta operando un Canadair e un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Ala’ dei sardi. A Berchidda stanno intervenendo un Canadair da Alghero, 2 elicotteri e il Super Puma del Corpo ...

Sardegna - alto rischio di Incendi domani : allerta arancione della Protezione Civile : Mezza Sardegna ad alto rischio di incendi per tutta la giornata di domani, mercoledì 10 luglio. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso con codice arancione (attenzione rinforzata) nel Sulcis, tutto il Campidano, da Oristano a Cagliari, e sulla fascia costiera della Gallura e del Nuorese. Nel resto dell’Isola il codice è giallo (pericolosità media). Dopo la bolla africana di questi ultimi giorni, con picchi di +42°C in alcune ...

Incendi anche vicino abitazioni in Sardegna : Il grande caldo di queste ore presente sulle Isole Maggiori, con temperature vicine ai 40 gradi, sta contribuendo ad alimentare Incendi in Sardegna. Nella notte dei roghi hanno interessato l'area di...

Sardegna - divampano gli Incendi con oltre +40°C : roghi a Macomer - Sinnai e Torpè : Sono 3, al momento, gli incendi divampati oggi in Sardegna anche a causa dell’ondata di caldo con temperature che superano i +40°C. In particolare si sono riaccesi alcuni focolai a Macomer, dove già ieri si era registrato un incendio. Un elicottero della flotta regionale ha lanciato bombe d’acqua sulla zona, spegnendo tempestivamente le fiamme. Gli altri due incendi si sono sviluppati a Sinnai, nel Cagliaritano, e a Torpè, nel ...

Sardegna - Incendio in un capannone a Tortolì : nube di fumo sulla città : Sardegna, incendio in un capannone a Tortolì: nube di fumo sulla città Le fiamme hanno avvolto il deposito della Edil Piras, nella zona industriale della città ogliastrina. Il rogo ha creato una nube di fumo nero che si è spostata verso il centro abitato Parole chiave: ...

Ondata di caldo africano : +40°C in diverse località della Sardegna - solo 5 comuni sotto i +30°C. Alto rischio Incendi : Giornata da bollino rosso in Sardegna per caldo, afa e rischio elevato di incendi. L’allerta della Protezione civile, in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 26 giugno, trova conferma nei valori registrati in diverse località dell’isola, dove il termometro è schizzato alle stelle. Il record assoluto di caldo, segnalato dalle stazioni dell’Arpas, e’ stato raggiunto a Palmas Arborea (Oristano): qui la colonnina di ...