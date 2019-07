Anticipazioni Una Vita del 13 luglio | Blanca rischia di essere rinchiusa in manicomio

Temptation Island Anticipazioni : una coppia farà piangere Filippo Bisciglia : anticipazioni Temptation Island: una coppia commuoverà Filippo Bisciglia Preparate i fazzoletti: presto a Temptation Island ci sarà da piangere! Come è già successo al conduttore Filippo Bisciglia, che si è commosso guardando una coppia della nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi. È stato lo stesso presentatore Mediaset a rivelare l’aneddoto, ammettendo che […] L'articolo Temptation Island anticipazioni: una ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata del 13 luglio 2019 su Rete 4 (prime time) : anticipazioni puntata 764 e 765 di Una VITA di sabato 13 luglio 2019 (ore 21,30 su Rete 4): Diego inizia a capire come nel parto di Blanca ci sia qualcosa di strano e intende parlarne con lei. Peña convince Flora a baciarlo sulla guancia; Paquito li vede, ma promette che non lo dirà a nessuno. Cristina Novoa incontra le vicine (anche Carmen) e mette in loro un gran senso di colpa; poco dopo, infatti, sia Carmen con Riera e sia Celia con ...

Una Vita - Anticipazioni : Blanca e i fratelli Alday vogliono fare impazzire Ursula : Il popolare sceneggiato iberico “Una Vita” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra riesce sempre a sorprendere. Il ritrovamento del piccolo Moises nelle prossime puntate italiane darà avvio a dei nuovi risvolti. Blanca Dicenta e Diego Alday dopo essersi ricongiunti finalmente con il loro bambino, si vendicheranno di Ursula per avergli sottratto il frutto del loro amore. I due cognati con l’aiuto di Samuel metteranno in atto una strategia per ...

Anticipazioni Una Vita dal 15 al 20 luglio : Diego scopre la verità su Moises : Una Vita Anticipazioni prossima settimana dal 15 al 20 luglio: Diego scopre che Moises è vivo Le Anticipazioni di Una Vita rivelano che la prossima settimana Blanca è sempre più sicura di voler entrare in convento, ormai certa che Moises sia ancora vivo. Intanto, Cristina Novoa continua a seguire gli ordini di Ursula e manipola […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 15 al 20 luglio: Diego scopre la verità su Moises proviene da Gossip e ...

Una Vita - Anticipazioni : DIEGO e BLANCA faranno impazzire URSULA? : Il ritrovamento del piccolo Moises aprirà nuove trame nella telenovela Una Vita: BLANCA (Elena Gonzalez) e DIEGO (Ruben De Eguia) infatti, appena riabbracceranno il loro piccolino, avranno come unico obiettivo quello di vendicarsi di Ursula (Montse Alcoverro), l’artefice del terribile rapimento. La vicenda, partendo da questi presupposti, si arricchirà di numerosi colpi di scena che terranno i telespettatori col fiato sospeso… Una Vita, ...

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro vuole sposare la Laguna per impossessarsi della sua dote : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno assistendo all'avvicinamento tra Elsa Laguna e Alvaro Fernandez che, dopo un inizio complicato, hanno cominciato a conoscersi meglio e ad apprezzarsi. Le prossime puntate sanciranno un'importante svolta nel loro rapporto, quando il dottore confesserà alla sua collaboratrice di avere contratto un grosso debito che non è mai riuscito a pagare. Per tale ragione verrà pestato a sangue dal suo creditore ...

ROSY ABATE - 3a PUNTATA/ Anticipazioni : una proposta allettante e un addio - Replica - : ROSY ABATE torna con la Replica della terza PUNTATA, martedì 9 luglio: attentato contro la Regina di Palermo e il figlio Leonardo.

Una Vita - Anticipazioni : Flora viene arrestata per colpa di Pena : I telespettatori italiani dello sceneggiato Una Vita hanno già avuto modo di conoscere Pena, il vero Inigo Cervera. Il nuovo arrivato darà una svolta nelle trame visto che il fratello di Flora, che gli aveva sottratto l’identità, potrà dimostrare a Leonor Hildago di non essere sposato come ha fatto credere agli abitanti quando ha messo piede ad Acacias 38. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana svelano che ...

Una Vita Anticipazioni : FLORA sarà arrestata!!! : Diversi personaggi di Una Vita, nel corso delle varie puntate, hanno dovuto trascorrere un po’ di tempo in prigione; ciò capiterà anche a FLORA Barbosa (Alejandra Lorenzo) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela. La sorella di Iñigo (Xoan Forneas) verrà infatti arrestata quando difenderà Peña (Adrian Castiñeiras) dalle grinfie di un indiano che tenterà di ucciderlo… Una Vita, news: il segreto di Peña Se si dà uno ...

Riviera 2 ci sarà? Una mini maratona chiuderà la prima stagione su Canale 5 : Anticipazioni 11 luglio : Riviera 2 ci sarà oppure no? La risposta è affermativa e gli abbonati Sky lo sanno bene visto che al mercoledì sera stanno seguendo, un episodio a settimana, la nuova stagione proprio in questi giorni. Mediaset si è mossa un po' tardi sulla messa in onda della prima stagione e, molto probabilmente, lo farà anche con la seconda e questo ha messo in crisi gli ascolti che non sono stati buoni. Proprio per questo la rete ha deciso di chiudere subito ...

Anticipazioni Un posto al sole : Otello diventa una star del web : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello si prenderà una piccola rivincita personale su chi lo riteneva oramai un anziano sul viale del tramonto. L'ex vigile Testa si troverà a salvare la vita di un suo amico e il suo gesto lo renderà una celebrità sul web, anche se gli eventi successivi potrebbero non essere altrettanto piacevoli. Nel frattempo Giulia deciderà di incontrare il suo amato Denis, ma il loro ricongiungimento non andrà ...

Una Vita Anticipazioni : riusciranno BLANCA e DIEGO a ritrovare MOISES? : riusciranno i protagonisti delle attuali puntate italiane di Una Vita a ritrovare il loro bambino scomparso per opera di Ursula (Montse Alcoverro)? Tutti se lo domandano e la risposta a questa domanda è per fortuna affermativa: la fine dell’agonia per BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e DIEGO Alday (Ruben De Eguia) è all’orizzonte nelle prossime settimane di programmazione della telenovela! Una Vita, trame: Ursula accoltella Carmen e ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : l'attore Gonzalo Trujillo tornerà nel ruolo di Mauro : Un volto storico della telenovela Una Vita rientrerà in scena a partire dalle puntate spagnole in onda ad agosto. Sarà l'ispettore Mauro San Emeterio, interpretato dall'attore Gonzalo Trujillo, a fare la sua apparizione ad Acacias 38, ovvero nel luogo che aveva lasciato quasi due anni fa insieme alla sua amata Teresa Sierra. La notizia è stata data in esclusiva dal sito spagnolo Diez Minutos ed è stata condivisa anche dai canali social dello ...

Anticipazioni Dolunay al 19/7 : la Piran vuole aprire un ristorante con Manami : Le Anticipazioni delle puntate della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio svelano che si creeranno nuovi scontri tra Demet e Asuman. La moglie di Hakan si vedrà costretta a recarsi in clinica dove incontrerà il ginecologo al quale vorrà chiedere l'interruzione di gravidanza. Asuman racconterà alla donna di sapere la verità riguardo al fatto che è incinta e comincerà a ...