L’uomo eritreo accusato per errore di essere un trafficante sarà rilasciato

(Di venerdì 12 luglio 2019) Da tre anni si trovava in carcere in Italia per uno scambio di persona, riconosciuto oggi dalla Corte d'Assise di Palermo

